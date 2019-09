David Hasselhoff isst noch schnell, "das Raubtier muss gebändigt werden", entschuldigt ihn eine Begleiterin. Als er fertig ist, kündigt ihn seine Stimme schon von Weitem in der Berliner Hotellobby an. Die Föhnwelle sitzt, das schwarze Hemd ist weit aufgeknöpft. Ein kräftiger Händedruck, dann greift er sich ein Telefon, das auf dem Tisch vor ihm steht. "Can we start? Klar. Dankeschön, auf Wiedersehen", parodiert er einen Telefonierenden. Im Gespräch erzählt David Hasselhoff, 67, von seinem ersten Hörbuch "Up against the Wall", das am 3. Oktober erscheint - und, klar: von der Rolle, die er selbst 1989 beim Mauerfall gespielt hat.

