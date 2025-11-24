Garage 77 am Pacific Coast Highway ist ein „Man Cave“. Ausgestattet mit so ziemlich allem, was zumindest Männern in den Neunzigern als Musst-Du-Haben-Wollen eingeredet worden ist: frisch gezapftes Bier, Live-Sport auf Großleinwänden, Flipper-Automaten, Vintage-Plattenspieler und Auto-Klassiker zur freien Verfügung – 56er Porsche 356 Speedster, 59er Corvette C1, Ferrari 328 GTS. Ist alles inbegriffen für 350 US-Dollar Mitgliedsbeitrag im Monat. Wer dabei ist, kann den Klub-Bungalow für private Feiern buchen oder in einem der Ruhezimmer arbeiten.