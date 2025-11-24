Zum Hauptinhalt springen

Männer-Klubs in Los AngelesEr versprach die „ultimative Man Cave“ für Superreiche – alles nur ein Schwindel?

Lesezeit: 4 Min.

David Bren, 33,  ist der Sohn des Milliardärs Donald Bren. Das Verhältnis der beiden ist aber denkbar mies.
David Bren, 33,  ist der Sohn des Milliardärs Donald Bren. Das Verhältnis der beiden ist aber denkbar mies. (Foto: Randy Shropshire/Getty Images via AFP)

Für einen Privatclub in Beverly Hills sammelte Milliardärssohn David Bren viel Geld von reichen Männern ein, mietete Luxussuites, fuhr im Lamborghini vor. Als Mitglieder gewann er große Namen. Nur: Geliefert hat er offenbar nichts.

Von Jürgen Schmieder

Garage 77 am Pacific Coast Highway ist ein „Man Cave“. Ausgestattet mit so ziemlich allem, was zumindest Männern in den Neunzigern als Musst-Du-Haben-Wollen eingeredet worden ist: frisch gezapftes Bier, Live-Sport auf Großleinwänden, Flipper-Automaten, Vintage-Plattenspieler und Auto-Klassiker zur freien Verfügung – 56er Porsche 356 Speedster, 59er Corvette C1, Ferrari 328 GTS. Ist alles inbegriffen für 350 US-Dollar Mitgliedsbeitrag im Monat. Wer dabei ist, kann den Klub-Bungalow für private Feiern buchen oder in einem der Ruhezimmer arbeiten.

