Das britische Adjektiv „posh“ lässt sich nicht so leicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen. „Nobel“ oder „edel“ trifft es nur ungefähr. Stets schwingt auch Hochpreisigkeit, Hochwertigkeit und Eleganz mit. Beschreibt es eine Person oder ihren Akzent, sind Menschen aus der oberen Mittelschicht oder Oberschicht gemeint, mit „altem Geld“, Privatschulerziehung, ererbten Landgütern und so weiter.

Als Victoria Beckham noch Victoria Adams hieß, wurde ihr in ihrer Funktion als Spice Girl als Alleinstellungsmerkmal „posh“ zugeordnet. Das passte zu ihrem schnutigen, etwas arrogant wirkenden Dauergesichtsausdruck. Richtig posh war Posh Spice aber nie. Als Tochter eines erfolgreichen Elektronik-Großhändlers wuchs sie zwar in finanziell gehobenen Verhältnissen auf, die ungeschriebenen, aber starren Regeln des britischen Klassensystems ordnen sie aber maximal als middle class ein. Ihr aus dem Osten Londons stammender Mann David hingegen hat nie so getan, als sei er etwas anderes als working class, also aus der Arbeiterschicht.

Mittlerweile dürfen die beiden sich allerdings Sir David und Lady Beckham nennen, sind also mit echten Adelsprädikaten versehen, auch wenn die Titel nicht vererbbar sind. Gemeinsam sind sie im Laufe der Jahrzehnte zur Social-Media-Aristokratie aufgestiegen, deren Glanz in sämtliche Produkte abstrahlen soll, die mit dem Namen Beckham verknüpft sind. Und obwohl auf keinem Flakon der Beauty-Produkte, die beide Beckhams separat unter ihrem jeweiligen Namen anbieten, etwas so Plumpes wie „posh“ steht, sollen Hochwertigkeit, Luxus und irgendwie auch Adel implizit jedem Flakon eingeschrieben sein.

David Beckham will 41 Millionen US-Dollar Schadenersatz

Das muss man wissen, um zu verstehen, warum David Beckhams Unternehmen DB Ventures, wie jetzt bekannt wurde, bereits im April die niederländische Firma Coty auf eine Schadenersatzsumme von mindestens 41 Millionen US-Dollar verklagt hat. Coty ist seit rund einem Jahrzehnt mit Entwicklung und Vertrieb seiner Beauty-Line betraut, und Grund der Klage ist der Umstand, dass Beckhams Düfte über „nicht genehmigte Verkaufskanäle“ feilgeboten werden.

Mit „Schock und Bestürzung“ habe man zur Kenntnis genommen, heißt es in der Klageschrift, dass DB-Beauty-Produkte in Großbritannien bei der Ladenkette „Poundland“ sowie in mindestens einem Fall in der Ramschkiste einer Tankstelle angeboten worden sei. „Poundland“ ist eine britische Resterampe für Sonderposten, die zu allem Überfluss derzeit in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. „Verzweiflung und Habgier“ habe Coty dazu getrieben, die edlen Duftwässer in dieser grausam unglamouröse Umgebung zu verkaufen, vermuten Beckhams Anwälte. Das sei ein Bruch der Lizenzierungsabsprachen.

Nirgends ist Behauptung so viel wert, wie in der Fashion- und Beautybranche. Und eine Behauptung kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn alle Elemente stimmen. Sobald Parfums wie „Bold Instinct“ und „Respect“ zwischen Sockengrabbeltischen und Polyesterblousons feilgeboten werden, trübt sich die aristokratische Aura ein. Einerseits kann man Beckhams Zorn verstehen – er hat es aus eigener Kraft geschafft, eine sorgsam kuratierte Marke mit Goldkante zu erschaffen. Andererseits kennt die Firma Coty mittlerweile wahrscheinlich recht gut die Kundschaft, die am ehesten zu seinen Düften greift. Und die zahlt dafür womöglich statt 20 Pfund lieber nur eins.