Was macht ein Date zu einem guten Date? Ganz einfach: Beidbeinige Sprungtritte, Armstreckschläge gegen den Oberkörper, Einhandwürfe mit Würgegriff oder – warum auch nicht? – der gute alte Tombstone Piledriver, bei dem man das Gegenüber kopfüber zwischen den Beinen hält und dann mit viel Wucht auf den Boden aufprallt. Huch, das klingt martialisch, aber so ist das nun mal, wenn man sich beim „Wrestling Speed Dating“ angemeldet hat.