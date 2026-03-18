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DatingSchlag mich, und wir verlieben uns

Lesezeit: 2 Min.

Auch diese zwei Teilnehmer sind am Valentinstag zum „Wrestling Speed Dating“ in New York City gekommen, um hier vielleicht von der großen Liebe in den Schwitzkasten genommen zu werden.
Auch diese zwei Teilnehmer sind am Valentinstag zum „Wrestling Speed Dating“ in New York City gekommen, um hier vielleicht von der großen Liebe in den Schwitzkasten genommen zu werden. Mila de la Torre/The New York Times via Reddux/Laif

Zu oberflächlich, zu langweilig, zu zeitraubend: Die Generation Z ist so frustriert vom Online-Dating, dass sie zum Flirten wieder die Offline-Welt betritt. Neuester Pilgerort für New Yorker Singles: ein Wrestling-Turnier.

Von Marcel Laskus

Was macht ein Date zu einem guten Date? Ganz einfach: Beidbeinige Sprungtritte, Armstreckschläge gegen den Oberkörper, Einhandwürfe mit Würgegriff oder – warum auch nicht? – der gute alte Tombstone Piledriver, bei dem man das Gegenüber kopfüber zwischen den Beinen hält und dann mit viel Wucht auf den Boden aufprallt. Huch, das klingt martialisch, aber so ist das nun mal, wenn man sich beim „Wrestling Speed Dating“ angemeldet hat.

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:„Ich ertrage es nicht mehr, enttäuscht zu werden“

Zu anstrengend, zu oberflächlich, zu selten erfolgreich: Vielen jungen Menschen vergeht die Lust auf Dating. Vier Münchnerinnen und Münchner erzählen.

SZ PlusVon Meryem Sener; Illustration: Jessy Asmus

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