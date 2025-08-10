Dating-Portale verwenden beim Erstellen des Profils oft künstliche Intelligenzen. Diese schlagen vor, welches Foto man lieber weglässt oder wie man eine passende Antwort formuliert. Aber was passiert, wenn sich diese weichgespülten Wesen dann in echt treffen?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das mit dem Verlieben hat Diana schon wieder aufgegeben. Sie lebt in Los Angeles, ist Ende 40, nach der Scheidung von ihrem Ehemann ist sie finanziell und emotional unabhängig, die Kinder sind erwachsen und berufstätig. Perfekter Zeitpunkt für eine neue Liebe, könnte man meinen. Ein paar von Freunden eingefädelte Verabredungen des Grauens machten ihr jedoch klar: Sie will sich gar nicht blind verlieben, ohne Rücksicht auf Lebensumstände wie in „Romeo und Julia“ oder Hallmark-Schnulzen. Was sie will: einen Begleiter. Darum drehen sich ja sogar in Dating-Shows wie „Love Island“ 99 Prozent aller Gespräche: ob eine Person als Teil des Lebenspuzzles taugt. Und nicht darum, ob sie das Herz berührt.