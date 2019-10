Leute – Darth Vader

Der Bösewicht aus "Star Wars" ist Protestant. In einem Youtube-Video wirbt er in breitem Schwäbisch für die Kirchenwahl in Württemberg. Das Video ist eine Initiative von Pfarrer Tobias Schneider, Leiter der Missionarischen Dienste der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. (Foto: afp)