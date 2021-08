TU Darmstadt:Gift in Milch und Wasser

An der TU in Darmstadt erleiden sieben Menschen teils schwere Vergiftungen. Spezialisten entdecken in mehreren Trinkbehältern in der Universität eine toxische Substanz. Jetzt ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes.

Von Anna Ernst

Eigentlich ist so ein Campus wie jener der Technischen Universität in Darmstadt in Pandemiezeiten ein ruhiger Ort, noch dazu in den Sommerferien, vorlesungsfreie Zeit. Forschende arbeiten in ihren Büros, vielleicht eilen ein paar Studierende zu ihren Klausuren. Am Montagnachmittag aber hängen am Campus in Darmstadt rot-weiße Absperrbänder, Einsatzwagen der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes stehen vor den Gebäuden. Drinnen, so wird später berichtet, durchsuchen Mitarbeiter der Spurensicherung Räume und Gänge. Der Campus in Darmstadt ist plötzlich ein Tatort geworden.