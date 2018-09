10. September 2018, 11:16 Uhr Suche vor kanadischer Küste Daniel Küblböck auf Kreuzfahrtschiff vermisst

Der Sänger und frühere TV-Star Daniel Küblböck wird seit Sonntag vermisst, Rettungskräfte suchen das Meer vor der kanadischen Küste ab.

Die Überlebenschance ist wegen der niedrigen Wassertemperatur gering.

Der Sänger und frühere TV-Star Daniel Küblböck wird auf einem Kreuzfahrtschiff der Reederei Aida Cruises vermisst. Das teilte das Unternehmen mit. In einem Statement, das der SZ vorliegt, heißt es, dass "in den frühen Morgenstunden des 9. September 2018 (Ortszeit) eine Person über Bord" gegangen sei. Das Geschehen ereignete sich vor der kanadischen Küste, in der Labrador See, etwa 185 Kilometer nördlich von St. John's. Das Schiff befand sich auf dem Weg nach Neufundland.

Das Schiff stoppte demnach und kehrte zu der Stelle zurück, wo der Vorfall vermutet wurde. In Zusammenarbeit mit der kanadischen Küstenwache wird das Gebiet abgesucht. Aida Cruises "kooperiert vollumfänglich mit den Behörden". Man setze alles daran, "um die vermisste Person zu finden". Das Kreuzfahrtschiff verließ die mutmaßliche Unglücksstelle nach Einbruch der Dunkelheit.

Über Nacht suchte ein Schiff der Küstenwache weiter. Bei Tageslicht soll am Montag ab etwa 7.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) ein Aufklärungsflugzeug eintreffen. Aida Cruises zufolge beträgt die Wassertemperatur in dem betroffenen Gebiet etwa 10,5 Grad. Ohne Hilfe liege die Überlebenschance bei nur wenigen Stunden.

Küblböck wurde einem größeren Fernsehpublikum bekannt, als er in den Jahren 2002/03 an der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar teilnahm. Er belegte in der Staffel den dritten Platz und landete mit der Single "You drive me crazy" an der Spitze der deutschen CD-Charts. In den danach folgenden Jahren arbeitete er als Künstler und Geschäftsmann, zuletzt machte er eine Schauspielausbildung in Berlin.