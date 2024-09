Damian Lewis, 53, britischer Schauspieler, spaziert in wollener Begleitung durch London. Am Sonntag hat der Schauspieler, der aus Serien wie „Band of Brothers“ und „Homeland“ bekannt ist, Schafe von einer Seite der Southwark Bridge über die andere getrieben. Lewis trägt den britischen Ehrentitel Freeman of the City of London. Dieser geht auf das mittelalterliche Recht zurück, Vieh über den Fluss zu bringen, um es zu verkaufen, ohne dafür eine Zollabgabe machen zu müssen. Mehr als 1000 Titelträger ehrten am Sonntag diese alte Tradition und machten beim jährlichen „London Sheep Drive“ von ihrem Recht Gebrauch. „Es war fabelhaft“, sagte Lewis übereinstimmenden Medienberichten zufolge. Es gefalle ihm, Teil „dieses exzentrischen, sehr britischen Tags“ zu sein. Der Schauspieler trug dabei den Wollmantel seines Großvaters und einen Hirtenstab.