Im Süden Dänemarks hat es nahe der deutschen Grenzen ein Zugunglück gegeben. Bei dem Unfall nahe der Kleinstadt Tingleff ist ein Mensch gestorben, mehrere wurden verletzt. Das teilte die Polizei nach Angaben der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau mit. Zwei Verletzte wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Agentur Ritzau zufolge machte die Polizei zunächst keine Angaben zur Zahl der Verletzten, der Sender TV 2 spricht jedoch von mindestens 18.

Der Personenzug sei in der Region Südjütland entgleist, Rettungskräfte und Polizei waren mit zahlreichen Männern und Frauen vor Ort. Tingleff liegt etwa 25 Kilometer von Flensburg entfernt.

Medienberichten zufolge sei eine Schulklasse in dem Zug gereist. Keiner der Schülerinnen und Schüler sei jedoch schwerer verletzt worden, berichtete TV 2. 95 Personen sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem Zug befunden haben.

Kollision mit Fahrzeug an Bahnübergang

Nach Angaben der Eisenbahnbehörde Banedanmark hat der Zug ein Fahrzeug an einem Bahnübergang erfasst. Daraufhin sei es zu dem Unfall gekommen. Laut TV 2 sagte die Polizei, dass es dort keinen Schranken gegeben habe.

Der Zugverkehr zwischen Tingleff und der Stadt Sonderburg sei für den Rest des Tages und auch am Samstag eingestellt worden, schrieb die Dänische Staatsbahn DSB auf der Plattform X. Auch eine Krisenhotline wurde eingerichtet.