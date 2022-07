Einkaufszentrum in Kopenhagen

Ein 22-jähriger Däne sei in der Hauptstadt festgenommen worden, meldet die Polizei. Die Fahndung läuft weiter, eine Terrortat wird nicht ausgeschlossen.

Von Kai Strittmatter, Kopenhagen

Der Sonntagabend sollte für Dänemark der Ausklang eines riesigen Volksfestes werden: An dem Tag verabschiedeten die fahrradverrückten Dänen nach drei Tagen die Tour de France aus ihrem Land. Der Kronprinz selbst hatte eine Party geplant, auf der königlichen Yacht Dannebrog.

In den frühen Abendstunden dann kam der Schock. Es waren Schüsse gefallen, im Field's, dem Einkaufszentrum im Stadtviertel Amager im Süden Kopenhagens, wo sich viele Menschen zum Essen und zum Shoppen verabredet hatten. Das Field's ist das größte Einkaufszentrum Dänemarks, mit der Metro nur knapp zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Auf Videobildern sah man Hunderte von Menschen, die aus dem Einkaufszentrum rannten.

Detailansicht öffnen SZ-Karte: Mainka/Mapcreator.io/HERE

Am Ende sind drei Menschen tot und drei weitere schwer verletzt in einem kritischen Zustand, sagte in der Nacht zum Montag Søren Thomassen, ein Sprecher der dänischen Polizei der Zeitung Jyllands-Posten zufolge. Zuvor hatte er bekanntgegeben, die Polizei habe einen Schützen festgenommen: Es handle sich um einen "22-jährigen ethnischen Dänen". Allerdings wisse man noch nicht, ob der Festgenommene allein gehandelt habe.

Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet im Großraum Kopenhagen und auf der Insel Seeland. Auch über das Motiv könne man noch nichts sagen, hieß es. So wollte die Polizei am Sonntagabend nicht ausschließen, dass es sich um einen Terrorakt gehandelt habe. Thomassen bat um Geduld, im Moment befinde man sich noch in einer "Phase des gewissen Durcheinanders".

Das Fernsehen zeigte Bilder von weinenden und sich umarmenden Menschen. Der Sender TV2 brachte ein Interview mit dem Augenzeugen Mahdi Al-Wazni, der sagte, er habe den Täter gesehen und auch mit ihm gesprochen. Der Mann habe Jagd- oder Militärkleidung getragen. "Er wirkte sehr gewalttätig und wütend", sagte Mahdi Al-Wazni. "Er sprach mich direkt an und sagte, es sei nicht real, während ich ihn filmte. Er schien sehr stolz zu sein auf das, was er tat." Ein Foto, das der Augenzeuge gemacht hatte, zeigt einen Mann in langen Bermudas und dunklem Oberteil der eine Waffe hält, die ein Jagdgewehr oder eine Schrotflinte sein könnte.

"Ich sah Blut auf dem Boden und zerbrochene Fenster"

Eine Frau namens Karina Ulfkær erzählte dem öffentlich-rechtlichen Sender DR, dass ihre Tochter sie aus dem Inneren des Einkaufszentrums angerufen habe. "Sie sagte: Mama, sie schießen, sie schießen", sagte Karina Ulfkær. "Sie hat geweint und geweint." Eine Augenzeugin namens Isabella berichtete, wie sie sich gemeinsam mit ihrem Freund zwei Stunden lang in einer Toilette versteckte. Zuvor habe sie bis zu zehn Schüsse gehört. Auf dem Weg nach draußen seien überall Spuren der Schießerei gewesen: "Ich sah Blut auf dem Boden und zerbrochene Fenster."

Die beiden waren im Field's gewesen, um sich die Zeit zu vertreiben bis zum Konzert des britischen Popsängers Harry Styles. Das Konzert sollte in der Royal Arena stattfinden, ein paar Hundert Meter entfernt nur vom Einkaufszentrum. Kurz vor acht Uhr teilte der Veranstalter mit, das Konzert solle wie geplant um 21 Uhr beginnen. "Die Polizei hat uns grünes Licht gegeben." Allerdings fuhr zu dem Zeitpunkt schon die U-Bahn nicht mehr und weite Teile der Gegend waren von der Polizei abgesperrt. Kurz darauf wurde das Konzert dann doch abgesagt.

Das dänische Königshaus rief zum Zusammenhalt auf. "Die Situation erfordert Einigkeit und Fürsorge, und wir danken der Polizei, den Rettungsdiensten und den Gesundheitsbehörden für ihr schnelles und effektives Handeln in diesen Stunden", hieß es in einer Mitteilung von Königin Margrethe II. und dem Kronprinzenpaar - Frederik und Mary - am späten Sonntagabend.