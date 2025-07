Nadine, geboren in Hamburg, ist als Zehnjährige von ihrem dänischen Stiefvater adoptiert und eingebürgert worden. Doch nun, fast 20 Jahre später, heißt es plötzlich: Das mit der Staatsbürgerschaft war ein Fehler, ihr droht die Ausweisung. Was ist da schiefgelaufen?

Von Alex Rühle, Stockholm

Von Abschiebungen hört man ja mittlerweile jeden Tag. Dass aber eine Dänin nach Deutschland abgeschoben werden soll, weil sie angeblich gar keine Dänin ist, sondern Deutsche, könnte ein europäisches Novum sein. Die junge Frau, um die es geht und die hier nur Nadine heißen soll, „weil ich“, wie sie am Telefon erklärt, „ohnehin schon genug Ärger habe“, sagt, das Ganze fühle sich an „wie in einem verrückten Film“.