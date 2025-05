Im Ruhrgebiet hieß es immer, man könne Glück zwar nicht kaufen, aber eine Currywurst schon, und das sei ja so ziemlich das Gleiche. Die kulinarische Dominanz der mit zuckriger Soße veredelten Phosphatrakete war aber nicht nur im Pott, sondern deutschlandweit so groß, dass man bei der Suche nach einer Mahlzeit, auf die man sich von Stralsund bis Wasserburg am Inn mühelos einigen konnte, unweigerlich bei der Currywurst landete.

Dieser Status als beliebteste überregionale Spezialität scheint jetzt gefährdet zu sein: Laut dem Catering-Unternehmen Apetito rangiert die Currywurst nach einem fünf Jahre währenden, kontinuierlichen Abstieg nicht einmal mehr unter den Top drei der meistbestellten Kantinenessen der Republik. Dort standen im vergangenen Jahr zum ersten Mal, seit Apetito 1992 sein Stammessen-Ranking einführte, die (mehr oder weniger) italienischen Spaghetti Bolognese, gefolgt vom indischen Chicken Korma und dem indonesischen Bami Goreng. Die Currywurst ist auf Platz vier gerutscht.

Nun kann man das als Internationalisierung des deutschen Beschäftigten-Gaumens feiern – Chicken Korma etwa ist im Gegensatz zur Currywurst ja immerhin tatsächlich ein Curry – oder als Statusverlust einer urdeutschen Köstlichkeit betrauern. In beiden Fällen sollte man jedenfalls nicht aus den Augen verlieren, dass der eigentliche, gleichsam organisch gewachsene Ort für den Genuss einer Currywurst nicht die Kantine oder gar das Restaurant sind, sondern das Imbiss-Büdchen. Dessen Absatzzahlen erfasst kein Großcaterer, und als ernst zu nehmenden Konkurrenten muss es, zumindest unter Nicht-Veganern, maximal den Döner fürchten.

Wurstpanik ist also ebenso unangebracht wie Esskulturpessimismus. Und gerade jetzt, da wir uns mitten in der alljährlich wiederkehrenden Hochsaison für ein weiteres heißgeliebtes Nahrungsmittel der Deutschen befinden, sei an die alte Weisheit erinnert: Das Schönste an der Spargelzeit ist Currywurst mit Pommes.