Eine einzige Silbe, ja ein einziger Buchstabe können sich radikal auf den Sinn eines Wortes auswirken. So ist ein guter Rat nicht nur nicht dasselbe, sondern nachgerade das Gegenteil von Verrat. Eine Höhle nicht gleich die Hölle. Und der Besuch mag als Geschenk ein Buch mitbringen, ist aber keinesfalls deckungsgleich mit diesem. Das kann ja wohl jeder Depp unterscheiden, denken jetzt viele. Doch einzelne Silben führen bisweilen zu erstaunlichen Missverständnissen.

Wie jetzt im nordwestenglischen Örtchen Stainburn. Dort sahen sich die Veranstalter des Cumbria Nature Festival, das im kommenden Mai stattfinden wird, dazu gezwungen, ihre Besucher darauf hinzuweisen, man möge ihr Festival bitte nicht nackt besuchen. Dass diese Klarstellung nötig wurde, lag an einer einzigen Silbe: Die Veranstaltung richtet sich an Naturfreunde, auf Englisch naturalists. Doch die Ankündigung war anscheinend von einigen Interessenten, die sich dafür anmelden wollten, als Angebot für naturists, also FKK-Freunde, missverstanden worden.

Man versuche, so inklusiv wie möglich zu sein, und verurteile selbstverständlich niemanden, so die Festivalveranstalter. Um „angemessene Kleidung“ werde dennoch gebeten. Allen, die ihre Teilnahme „versehentlich gebucht“ hätten, wurde eine Rückerstattung angeboten.

So verständlich es übrigens auf den ersten Blick ist, Naturliebhaber und Nudisten trennen zu wollen: Recht betrachtet werden die menschlichen Festivalteilnehmer nun die Einzigen sein, die sich dort bekleidet tummeln. Die Eichhörnchen und Rotkehlchen, die man auf den geführten Naturwanderungen beobachten kann, tragen weder Goretex noch Wollpullover. Jedes Tier gibt sich vielmehr mit dem eigenen Pelz oder Federkleid zufrieden. Nur wir Menschen rasieren uns den Pelz (zumindest an einigen Stellen) ab, nur um dann, im schlimmsten Fall, anderen Tieren ihren zu klauen, um schön warm zu bleiben. Die größte Naturnähe würde also zweifellos eine Nacktwanderung herstellen. Vielleicht eine Idee für das Cumbria Nature Festival 2027?

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