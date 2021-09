Nach 18 langen Monaten haben die ersten Clubs wieder geöffnet. Wie fühlt es sich an, bei steigenden Inzidenzen wieder zu feiern - und kann das Nachtleben jemals wieder so werden wie früher? Ein nächtlicher Streifzug durch Berlin, Stuttgart und Köln.

Von Verena Mayer, Nikola Noske und Veronika Wulf

Und als dann der DJ mit dem weiß geschminkten Gesicht und der goldenen Kappe "Friday Night! First Clubnight!" in die Menge ruft und die Leute die Arme hochreißen und jubeln, ist alles genau wie früher. Man steht auf einer verrauchten Tanzfläche, der Bass brummt in der Brust, es ist laut, heiß und so voll, dass man einander riechen und spüren kann. Eine Frau schreit einer anderen ins Ohr: "Das ist so schön, ich könnte heulen!"