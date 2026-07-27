Abdul B. bereits mehrfach wegen Straftaten verurteilt

Der Verdächtige, der am Samstagabend in Berlin ein Auto als Waffe gegen Teilnehmer des CSD eingesetzt haben soll, ist in der Vergangenheit schon öfter straffällig geworden. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und des Kammergerichts Berlin hervor.



2022 verurteilte das Amtsgericht Tiergarten Abdul B. wegen Körperverletzung sowie räuberischer Erpressung. Er hatte 2019 auf dem Schulhof einen Geschädigten geschlagen, 2020 einem anderen Kopfhörer geraubt. Erst vor knapp zwei Monaten, im Mai 2026, verurteilte das Gericht ihn wegen mehrerer Delikte zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, unter anderem wegen „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat".



Abdul B. habe den Wunsch entwickelt, sich dem bewaffneten Kampf des Islamischen Staats (IS) anzuschließen, heißt es in der Pressemitteilung. Erst habe er erfolglos versucht, über die Türkei nach Mauretanien zu gelangen, im Mai 2025 sei er über die Türkei nach Libanon gereist. Beim Versuch, dort über Kontaktpersonen sein eigentliches Ziel Syrien zu erreichen, sei er festgenommen worden. Ein Militärgericht verurteilte ihn unter anderem wegen Anstiftung zu religiösen und konfessionellen Konflikten zu drei Monaten Haft. Nach seiner Entlassung kehrte er nach Deutschland zurück und wurde am Berliner Flughafen festgenommen. Er befand sich bis zum Urteil in Untersuchungshaft.



Das Gericht sah es in Übereinstimmung mit der Anklage als erwiesen an, dass Abdul B. bereits am 16. und 24. Juni 2024 auf seinem Instagram-Account verbotene Propaganda des IS veröffentlicht hatte. Beim Strafmaß berücksichtigte es, dass Abdul B. bereits in Libanon und Deutschland in Haft gewesen war. Nach einer sechsmonatigen Bewährungsprüfung sollte entschieden werden, ob die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werde. Die Verurteilung ist nicht rechtskräftig, da die Generalstaatsanwaltschaft Berlin Berufung eingelegt hat.



In einem weiteren Verfahren gegen Abdul B. wurde am 3. Juli 2026 an seiner Anschrift in Berlin-Schöneberg eine Durchsuchung vorgenommen. Der Grund: ein Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Da nur eine Spielzeugwaffe gefunden wurde, wurde das Verfahren eingestellt.