Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Polizei prüft, ob auch Stichwaffe eingesetzt wurde
Wegner: Angriff auf unsere weltoffene Gesellschaft
Polizei: Hintergründe des Vorfalls sind unklar
Fahrzeug fährt in Berlin mehrere Menschen an – ein Toter, zahlreiche Verletzte
Am Rande des Christopher Street Day in Berlin ist es zu einem Vorfall mit mehreren Verletzten gekommen, Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Überblick:
- Der Christopher Street Day in Berlin ist gegen 22 Uhr abgebrochen worden.
- Nach ersten Angaben der Polizei hatte ein weißes Fahrzeug kurz zuvor mehrere Menschen auf dem Ahornsteig im Großen Tiergarten angefahren.
- Bei dem Vorfall ist nach Polizeiangaben mindestens ein Mensch getötet worden. Weitere Menschen mit teils lebensgefährlichen Verletzungen werden derzeit behandelt.
- Nach Zeugenangaben sollen Menschen – so die Polizei – bei dem Vorfall auch durch Stiche verletzt worden sein.
- Nach Angaben der Polizei wird „mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen“ gefahndet.
Polizei Berlin on Twitter / X
2. Update:Kurz vor 22 Uhr soll der Fahrer eines weißen Fahrzeugs auf dem Ahornsteig im Großen #Tiergarten mehrere Personen angefahren haben. Es gibt zahlreiche Verletzte, darunter mehrere lebensgefährlich Verletzte. Die Fahndung nach einem oder mehreren Tatverdächtigen läuft mit… pic.twitter.com/TvJW7YjECA— Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026
x.com
Polizei prüft, ob auch Stichwaffe eingesetzt wurde
Nach Zeugenangaben sollen Menschen bei dem Vorfall am Rande des Christopher Street Days in Berlin auch durch Stiche verletzt worden sein.
„Dass ist das, was uns Zeugen geschildert haben. Dass dort Leute mit Stichverletzungen liegen sollen“, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Die Menschen seien so schnell wie möglich in Krankenhäuser transportiert worden.
Nach Angaben von Nath ist es „Bestandteil der Ermittlungen, ob es eine zweite Tatphase nach der Fahrphase gab“. Die „Bild“ berichtete, eine Person mit einem Messer habe das Fahrzeug verlassen, die „B.Z.“ schrieb von einer Machete.
„Dass ist das, was uns Zeugen geschildert haben. Dass dort Leute mit Stichverletzungen liegen sollen“, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Die Menschen seien so schnell wie möglich in Krankenhäuser transportiert worden.
Nach Angaben von Nath ist es „Bestandteil der Ermittlungen, ob es eine zweite Tatphase nach der Fahrphase gab“. Die „Bild“ berichtete, eine Person mit einem Messer habe das Fahrzeug verlassen, die „B.Z.“ schrieb von einer Machete.
Innensenatorin Spranger reagiert betroffen
Auch Berlins Innensenatorin Iris Spanger äußert sich zu dem tödlichen Zwischenfall beim Berliner CSD. „Ich bin entsetzt über die furchtbare Tat während des CSD in Berlin, den Tausende von Teilnehmenden friedlich gefeiert haben“, so Spanger. Sie stehe mit den Sicherheitsbehörden in engem Kontakt. „Die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner und der Gäste der Stadt hat höchste Priorität.“
Wegner: Angriff auf unsere weltoffene Gesellschaft
Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht von einem „Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft“. „Nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert“, teilte er mit.
„Berlin ist die Stadt der Freiheit – und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden“, erklärte Wegner weiter. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden.“
„Ich danke den Einsatzkräften, die sofort vor Ort waren und alles in ihrer Macht stehende geleistet haben. Und ich vertraue der Polizei und den Sicherheitsbehörden, die mit Hochdruck ermitteln werden.“
„Berlin ist die Stadt der Freiheit – und unsere Freiheit ist heute aufs Schrecklichste angegriffen worden“, erklärte Wegner weiter. „Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden.“
„Ich danke den Einsatzkräften, die sofort vor Ort waren und alles in ihrer Macht stehende geleistet haben. Und ich vertraue der Polizei und den Sicherheitsbehörden, die mit Hochdruck ermitteln werden.“
Berliner Senator: Nicht über Hintergründe spekulieren
Der Berliner Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler warnt vor Spekulationen über den Hintergrund. Man könne im Moment noch nichts zu Hinweisen für einen politischen oder kriminellen Hintergrund sagen, so der SPD-Politiker. Es sei besser, so Gaebler, noch nicht zu spekulieren. „Es hat sich ja auch nicht in der Veranstaltung selber abgespielt, sondern tatsächlich im Tiergarten.“ Das mache die Sache nun auch unübersichtlich.
Gaebler, der Innensenatorin Iris Spranger während ihres Urlaubs vertritt, zeigte sich bestürzt über den Vorfall – besonders bei einer Veranstaltung, bei der Hunderttausende „für Vielfalt, für Zusammenleben und für Achtung voreinander demonstriert haben“. „Und insofern ist das natürlich noch mal ein Beweis dafür, dass man das nicht oft genug machen kann.“
Gaebler, der Innensenatorin Iris Spranger während ihres Urlaubs vertritt, zeigte sich bestürzt über den Vorfall – besonders bei einer Veranstaltung, bei der Hunderttausende „für Vielfalt, für Zusammenleben und für Achtung voreinander demonstriert haben“. „Und insofern ist das natürlich noch mal ein Beweis dafür, dass man das nicht oft genug machen kann.“
Polizei: Hintergründe des Vorfalls sind unklar
Nach dem Vorfall mit einem Toten und mehreren Verletzten am Rande des Christopher Street Days hat die Polizei noch keine Hinweise zu den Hintergründen. „Wir wissen momentan noch nichts über irgendwelche Motivlagen, über die Person des Täters oder Ähnliches“, sagte ein Polizeisprecher. „Das ist alles noch nicht gesichert bekannt.“
Zum Tatfahrzeug gibt die Polizei weitere Details bekannt: Es habe sich um einen weißen Wagen gehandelt, dieser sei gegen 22 Uhr am Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Dort habe das Fahrzeug mehrere Personen angefahren, möglicherweise auch umgefahren. Anschließend kollidierte der Wagen mit einem Baum. Der Fahrer habe das Fahrzeug verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.
Zum Tatfahrzeug gibt die Polizei weitere Details bekannt: Es habe sich um einen weißen Wagen gehandelt, dieser sei gegen 22 Uhr am Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren, sagte Polizeisprecher Florian Nath. Dort habe das Fahrzeug mehrere Personen angefahren, möglicherweise auch umgefahren. Anschließend kollidierte der Wagen mit einem Baum. Der Fahrer habe das Fahrzeug verlassen und sich in unbekannte Richtung entfernt.