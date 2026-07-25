Berliner Senator: Nicht über Hintergründe spekulieren

Der Berliner Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler warnt vor Spekulationen über den Hintergrund. Man könne im Moment noch nichts zu Hinweisen für einen politischen oder kriminellen Hintergrund sagen, so der SPD-Politiker. Es sei besser, so Gaebler, noch nicht zu spekulieren. „Es hat sich ja auch nicht in der Veranstaltung selber abgespielt, sondern tatsächlich im Tiergarten.“ Das mache die Sache nun auch unübersichtlich.



Gaebler, der Innensenatorin Iris Spranger während ihres Urlaubs vertritt, zeigte sich bestürzt über den Vorfall – besonders bei einer Veranstaltung, bei der Hunderttausende „für Vielfalt, für Zusammenleben und für Achtung voreinander demonstriert haben“. „Und insofern ist das natürlich noch mal ein Beweis dafür, dass man das nicht oft genug machen kann.“