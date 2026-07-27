Merz: „Lassen wir uns nicht einschüchtern!“

Bundeskanzler Friedrich Merz wendete sich in einem Statement vor Beginn der Andacht zum Anschlag auf den CSD in der Marienkirche in Berlin zunächst an die Opfer und ihre Angehörigen: „Unsere Gedanken sind bei den Opfern dieses terroristischen islamistischen Anschlags der letzten Nacht, bei den Familien und bei den Freunden“, sagte Merz. Den Verletzten wünschte er schnelle Genesung. Den Einsatzkräften der vergangenen Nacht dankte Merz für ihr „vorbildlich schnelles Eingreifen, das womöglich Schlimmeres verhütet“ habe.



Anschließend appellierte Merz an den Zusammenhalt in der Gesellschaft: „Ich möchte den Teilnehmern des Christopher Street Days hier in Berlin, aber auch in ganz Deutschland zurufen: Lassen Sie sich, lassen wir uns nicht einschüchtern!“ Diese Taten hätten nur einen Zweck, so der Kanzler: „Sie wollen unsere Gesellschaft spalten, sie wollen uns das Wichtigste nehmen, das wir haben: nämlich unsere Offenheit und unsere Freiheit.“



Die Bundesregierung werde alles tun, um den oder die Täter so schnell wie möglich zu fassen, sagte Merz. Man werde über Konsequenzen nachdenken und „mit Besonnenheit, aber auch mit Entschlossenheit entscheiden".



Man werde die Freiheit jenseits aller parteipolitischen Meinungsverschiedenheiten verteidigen, sagte Merz: „Diese Extremisten haben in der Mitte unserer Gesellschaft keinen Platz, und wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift des Terrorismus und dieses Gift gegen unsere Freiheit weiter um sich greift in unserer Gesellschaft.“Merz schloss seine kurze Ansprache mit den Worten: „Wir sind mehr, wir sind stärker, und wir halten in unserem Land zusammen. Das ist das Wichtigste in so einer schweren Stunde.“



Bei seiner Ansprache in der Kirche richtete sich Merz dann an die queere Community. Nicht erst ein solcher Anschlag gefährde die Freiheit, sagte er. „Intoleranz, Ausgrenzung, Diskriminierung, dumme Redensarten, schlechte Witze sind bereits Teil einer solchen Gewalt - nicht erst das, was wir gestern Abend erlebt haben, und das, was Sie erleben mussten.“



Nach dem Gottesdienst besuchte Merz den Tatort des Anschlags und legte Blumen ab. Unter anderem mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hielt er kurz inne und gedachte der Opfer.