Die Bar „Le Constellation“, in der am Neujahrsmorgen bei einem Brand 40 Menschen gestorben sind und mehr als 100 schwer verletzt wurden, ist von den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde zuletzt im Jahr 2019 kontrolliert worden. Das teilte Nicolas Féraud, der Gemeindepräsident von Crans-Montana, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Man habe in den vergangenen Tagen aus dem Gemeindearchiv entsprechende Dokumente zur Genehmigung und zu den Kontrollen der Bar zusammengetragen.