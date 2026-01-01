Bei Tageslicht ist nicht zu erahnen, welche Katastrophe sich in der Nacht in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Skiort Crans-Montana abgespielt hat. Der Eingangsbereich mit einer Art Wintergarten wirkt auf den Bildern vom Donnerstagmorgen unbeschädigt, davor steht noch die Weihnachtsdekoration. Später dann, auch das zeigen Fotos, decken Einsatzkräfte den Wintergarten mit einer Plane ab. Bei einem Brand, der vermutlich im Untergeschoss der Bar ausgebrochen ist, sind hier in der Neujahrsnacht mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Die genaue Zahl wurde von den Schweizer Behörden bisher nicht genannt.
Unglück in Crans-MontanaDie Schreie im dichten, schwarzen Rauch
Brennende Menschen, die ins Freie rennen, leblose Körper am Boden. Augenzeugen berichten von apokalyptischen Szenen, die sich in der Silvesternacht in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana abgespielt haben sollen.
Von Nicolas Freund, Zürich
Schweiz:Dutzende Tote nach Brand in Bar in Skiort Crans-Montana
Mehr als 100 weitere Menschen wurden der Polizei zufolge bei dem Vorfall verletzt. Das Gebiet um den Ferienort ist gesperrt. Die Behörden schließen einen Anschlag bislang aus. Sie gehen auch von ausländischen Opfern aus.
