Bei Tageslicht ist nicht zu erahnen, welche Katastrophe sich in der Nacht in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Skiort Crans-Montana abgespielt hat. Der Eingangsbereich mit einer Art Wintergarten wirkt auf den Bildern vom Donnerstagmorgen unbeschädigt, davor steht noch die Weihnachtsdekoration. Später dann, auch das zeigen Fotos, decken Einsatzkräfte den Wintergarten mit einer Plane ab. Bei einem Brand, der vermutlich im Untergeschoss der Bar ausgebrochen ist, sind hier in der Neujahrsnacht mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Die genaue Zahl wurde von den Schweizer Behörden bisher nicht genannt.