Beatrice Pilloud ist Frühaufsteherin. Das kam ihr am 1. Januar wahrscheinlich zugute, als die Generalstaatsanwältin um zehn Uhr morgens der ganzen Welt erklären musste, was in der Nacht zuvor in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana passiert war. Bei dem Brand dort sind nach Kenntnisstand vom Wochenende mindestens 40 Menschen getötet worden. 119 wurden verletzt, teilweise so schwer, dass ihre Genesung Monate oder sogar Jahre dauern wird. Viele schweben nach wie vor in Lebensgefahr. Angehörige und die Öffentlichkeit wollen nun schnelle Antworten, wie es zu einer solchen Katastrophe kommen konnte. Wahrscheinlich werden die Nachforschungen wie auch die teilweise sehr schwierige Identifizierung der Toten aber viel Zeit in Anspruch nehmen.