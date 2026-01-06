Zum Hauptinhalt springen

Crans-MontanaJahrelang keine Brandschutzkontrollen in Unglücksbar

Mit Blumen und Kerzen gedenken die Menschen in Crans-Montana der Opfer des Brandes in der Bar „Le Constellation“.
Mit Blumen und Kerzen gedenken die Menschen in Crans-Montana der Opfer des Brandes in der Bar „Le Constellation“. (Foto: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa)

Nach der Feuerkatastrophe in einer Bar in dem schweizerischen Skiort gesteht ein Vertreter der Gemeinde ein, dass die Überprüfungen nicht stattgefunden hätten. Die Gemeinde erlässt zudem ein Verbot und sanktioniert die Barbetreiber.

Vor dem verheerenden Brand mit 40 Todesopfern im Schweizer Skiort Crans-Montana sind in der betroffenen Bar jahrelang keine Brandschutzkontrollen erfolgt. Das hat der Präsident des Gemeinderats, Nicolas Féraud, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Es habe sich herausgestellt, dass zwischen 2020 und 2025 keine der üblichen Brandschutzkontrollen stattgefunden haben. „Wir hatten keine Hinweise darauf, dass die Kontrollen nicht vorgenommen ‌worden waren“, sagte Féraud. 2025 habe es lediglich ein Akustikgutachten ohne Beanstandung gegeben. „Wir bedauern dies zutiefst“, sagte er. Bei Kontrollen etwa 2019 und davor sei das Dämmmaterial an der Decke nie Thema gewesen, sagte er. In den Bars der Stadt sollten Brandschutzkontrollen eigentlich jährlich ⁠stattfinden. Die letzte Kontrolle im Jahr 2019 ‌in der Bar „Le Constellation“ sei positiv ausgefallen, so Féraud.

Als Sofortmaßnahme hat die Gemeinde beschlossen, die Verwendung von sämtlichen pyrotechnischen Gegenständen in geschlossenen Räumen zu verbieten. Dem Betreiberpaar der Unglücksbar sei die Betriebsbewilligung für ein zweites Restaurant in Crans-Montana entzogen worden, teilte Féraud mit.

Das Inferno in der Bar „Le Constellation“ in der Silvesternacht wurde nach bisherigen Ermittlungen durch eine Funken sprühende Partyfontäne ausgelöst. Sie setzte den Erkenntnissen zufolge Schaumstoff an der Decke in Brand. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. 40 Menschen starben in der Folge, 116 Menschen wurden größtenteils schwer verletzt. Viele der Brandopfer werden inzwischen im Ausland behandelt, auch in Deutschland.

© SZ/dpa/Reuters/laha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Brandkatastrophe in Crans-Montana
:Wurden Vorgaben zum Brandschutz missachtet?

Nach der Brandkatastrophe in dem schweizerischen Skiort wollen die Menschen Antworten. Warum tropfte Feuer von der Decke? Warum waren Kinder unter den Gästen? Fünf Punkte, die Fragen aufwerfen.

SZ PlusVon Lukas Hausendorf, Oliver Zihlmann und Benno Tuchschmid

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite