Was hat die Brandschutzbehörde in Crans-Montana gewusst? Am Dienstag um 10 Uhr will die Gemeinde vor den Medien zu der Katastrophe im Le Constellation Stellung nehmen. Es ist der Moment, in dem sich zeigen muss, wer was wusste – und wer womöglich Verantwortung trägt.
Brand im Le ConstellationBetrieb bewilligt – und trotzdem kam es zur Katastrophe
Lesezeit: 3 Min.
Die Rolle der Behörden rückt in den Fokus. Recherchen zeigen, dass die Bar trotz mutmaßlicher Mängel beim Brandschutz gleich mehrere Bewilligungen erhalten hat.
Von Christian Brönnimann, Sylvain Besson, Dominique Botti, Anielle Peterhans und Oliver Zihlmann, Zürich
Brandkatastrophe Crans-Montana:„Wir haben keine Tränen mehr“ – ein Dorf sucht Trost
Tränen, Wut, Ohnmacht: Am Sonntagvormittag kamen in dem Walliser Skiort rund 2000 Menschen zusammen, um der Opfer der Neujahrskatastrophe zu gedenken.
Lesen Sie mehr zum Thema