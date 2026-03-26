Auf dem Tisch liegen vier Geschenkkartons in glänzendem Rot und Gold. Vorsichtig öffnet Sabrina Kaiser-Kossmayr einen Karton nach dem anderen. In Seidenpapier eingewickelt kommt je ein abgeschnittener Haarzopf zum Vorschein. „Um jemandem etwas Gutes zu tun“, steht auf Italienisch auf einem beiliegenden Kärtchen, darunter ist ein Herz gemalt. „So viel Anteilnahme“, sagt Kaiser-Kossmayr, „und so typisch für die Italienerinnen.“ Sie misst das geflochtene Haar mit einem Maßband und sortiert die Zöpfe: Drei sind verwertbar, einer nicht.