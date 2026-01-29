„Ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann“, sagte der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana David Vocat kurz nach dem Brand im „Le Constellation“ unter Tränen dem Fernsehsender SRF. Weitermachen, nachdem er in der Silvesternacht Dutzende verbrannte, erstickte und verletzte Jugendliche aus einem Höllenloch hat ziehen müssen? Vergebens junge Menschen minutenlang mit Herzmassage zurück ins Leben zu holen versuchte? Und Müttern sagen musste, dass er ihre Kinder nicht retten konnte?