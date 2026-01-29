„Ich weiß nicht, ob ich weitermachen kann“, sagte der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana David Vocat kurz nach dem Brand im „Le Constellation“ unter Tränen dem Fernsehsender SRF. Weitermachen, nachdem er in der Silvesternacht Dutzende verbrannte, erstickte und verletzte Jugendliche aus einem Höllenloch hat ziehen müssen? Vergebens junge Menschen minutenlang mit Herzmassage zurück ins Leben zu holen versuchte? Und Müttern sagen musste, dass er ihre Kinder nicht retten konnte?
Crans-Montana„Ein totes Kind liegen lassen, um ein anderes zu retten: Darauf bereitet einen keine Übung vor“
Lesezeit: 4 Min.
David Vocat ist der Feuerwehrkommandant von Crans-Montana. In der Hölle der Silvesternacht hat er getan, was er tun konnte. Danach dachte er kurz, ihm gehe die Kraft aus. Doch sein Pflichtgefühl war stärker.
Von Sabrina Bundi, Crans-Montana
Brandkatastrophe in der Schweiz:Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Treppe
34 der 40 Toten der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurden offenbar an der Treppe der Kellerbar gefunden. Der Betreiber hatte sie selbst umgebaut. Wurde sie zur Falle? Eine Rekonstruktion.
Lesen Sie mehr zum Thema