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SchweizMassive Verzögerung bei der Untersuchung des Brandes von Crans-Montana

Lesezeit: 3 Min.

Gut neun Monate nach der Brandkatastrophe in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana erinnern Fotos und Blumen an die 41 Toten.
Gut neun Monate nach der Brandkatastrophe in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana erinnern Fotos und Blumen an die 41 Toten.
Foto: Fabrice Coffrini/AFP

Die wissenschaftliche Abklärung der Brandursache wird mindestens ein halbes Jahr länger dauern als geplant. Entscheidende Belege sind verschwunden.

Von Arthur Rutishauser

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Eigentlich hätte Ende August das Gutachten fertig sein sollen, das die Ursachen für den Brand in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana aufschlüsselt; bei der Katastrophe in dem Schweizer Skiort waren am 1. Januar 41 Menschen gestorben und mehr als 100 schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte am 2. April beim Forensischen Institut Zürich (FOR) und bei der Swiss Safety Center AG (SSC), einem Schweizer Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen in Wallisellen im Kanton Zürich, eine Expertise in Auftrag gegeben und dazu einen Katalog mit 144 Fragen erstellt. Doch das Gutachten liegt noch immer nicht vor, obwohl die Staatsanwaltschaft bereits 106 300 Franken (etwa 114 000 Euro) nach Zürich überwiesen hat.

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