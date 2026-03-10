Nach der Brandkatastrophe in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana, bei der am Neujahrstag 41 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 schwer verletzt wurden, geraten neben den Sicherheitsvorkehrungen des Lokals nun auch die finanziellen Aktivitäten der Betreiber in den Fokus der Ermittlungen. Es besteht laut dem Bundesamt für Polizei/Fedpol unter anderem der Verdacht auf Geldwäscherei – so der Schweizer Begriff, in Deutschland würde man es „Geldwäsche“ nennen. Die Behörde spricht zudem von einem „Ponzi-ähnlichen System“ (Schneeballsystem), bei dem neue Kredite aufgenommen wurden, um bestehende Verpflichtungen zu finanzieren und gleichzeitig nach außen den Eindruck wirtschaftlichen Erfolgs zu erwecken.