Die Flammen fressen sich durch den Schaumstoff an der Decke, Rauch wabert durch den Raum. Und die Partygäste? Heben ihre Smartphones, filmen, jubeln, schauen zu, so ist es auf einem Video zu sehen, das seit Tagen kursiert. Es sind Aufnahmen, die Fragen aufwerfen, auch jetzt noch, eine Woche nachdem 40 Menschen ihr Leben verloren bei jenem Brand in der Bar „Le Constellation“ im Schweizer Skiort Crans-Montana. Martin Voss kennt sich mit menschlichem Verhalten in Extremsituationen aus, er ist Soziologe und Katastrophenforscher an der Freien Universität Berlin.