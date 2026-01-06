Die Bar „Le Constellation“, in der am Neujahrsmorgen bei einem Brand 40 Menschen ums Leben gekommen sind und mehr als 100 schwer verletzt wurden, ist von den Sicherheitsbeauftragten der Gemeinde zuletzt im Jahr 2019 kontrolliert worden. Das teilte Nicolas Féraud, der Gemeindepräsident von Crans-Montana, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Man habe in den vergangenen Tagen aus dem Gemeindearchiv entsprechende Dokumente zur Genehmigung und zu den Kontrollen der Bar zusammengetragen.
Brandkatastrophe in Crans-MontanaGemeinde gesteht Versäumnisse bei Kontrollen
Nach dem Brand in der Bar „Le Constellation“ drohen der Gemeinde Crans-Montana Klagen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Franken. Der Gemeindepräsident macht dem Barbesitzer schwere Vorwürfe.
Von Nicolas Freund, Zürich
