Nach einem Brand an Silvester in der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana in der Schweiz sind 40 Menschen gestorben, mehr als hundert Menschen haben zum Teil lebensbedrohliche Verbrennungen. Auf Fotos und Videos, die aus der Bar stammen sollen, ist zu sehen, wie die Decke der Bar Feuer fängt.

Was über die Brandursache bekannt ist, darüber spricht in dieser Folge des Podcasts „Auf den Punkt“ Nicolas Freund, er berichtet für die SZ aus Zürich.

Weitere Nachrichten: Proteste in Iran; CSU will mehr Abschiebungen.

Zum Weiterhören und -lesen: Hören Sie hier die neue Folge des Podcasts „Ist das gerecht?“ mit Ronen Steinke im Gespräch mit Frauke Rostalski vom Deutschen Ethikrat.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Aylin Sancak

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über Reuters.

