Giovanni, 16, aus Bologna, war mit seinem Vater im Urlaub in der Schweiz, mit Freunden feierte er Silvester im „Le Constellation“. Er habe Motorräder geliebt, fröhlich sei er gewesen und empathisch, erzählten Klassenkameraden in den italienischen Medien über ihn. Nach dem Feuer in der Bar galt er zunächst als vermisst. Seine Mutter hoffte noch, ihn unter den Verletzten identifizieren zu können. Doch gefunden wurde er unter den Toten.