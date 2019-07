Mit 16 Jahren kam Costa Cordalis nach Deutschland. Er hatte schon eine Weile in Frankfurt studiert, als er 1965 mit einem eingedeutschten Elvis-Presley-Titel auf sich aufmerksam machte. "Du hast ja Tränen in den Augen" hieß seine ganz ordentliche Version von "Crying in the Chapel", die aber nicht den gewünschten Durchbruch brachte. Der kam erst in den 70er Jahren mit Liedern wie "Carolina" (1973), "Anna Lena" (1974) und "Anita" (1976). Einige Zeit nach diesem Foto also, das Cordalis im April 1972 im Garten seines Reihenhauses zeigt.