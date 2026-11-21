Der ehemalige Kapitän des im Januar 2012 vor der toskanischen Insel Giglio gesunkenen Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia, Francesco Schettino, hat das Gefängnis verlassen. Ein Gericht in Rom bewilligte, dass er nach mehr als neun Jahren Haft seine Reststrafe in Form von Sozialarbeit auf Bewährung verbüßen darf. Medien berichteten, der mittlerweile 66-Jährige habe bereits am Freitagabend das römische Gefängnis Rebibbia verlassen. Dort war er seit 2017 inhaftiert.

Schettinos Anwältin Francesca Carnicelli sagte, dieser sei „sehr glücklich und bewegt über die Möglichkeit, die ihm das Gericht eingeräumt hat“. Ihrem Mandanten sei gleichzeitig bewusst, dass seine Strafe noch nicht verbüßt sei. Er hoffe den mit seiner Inhaftierung begonnenen Weg weiterhin ordnungsgemäß fortsetzen zu können.

Das sinkende Schiff verlassen

Der Italiener verbüßt eine Haftstrafe von 16 Jahren und einem Monat. Ihm wird die Hauptschuld am Kentern gegeben, denn er hatte die Concordia zu nahe an der Insel entlang gesteuert. Noch während der Evakuierung verließ er selbst das Schiff. 32 Menschen, darunter auch Deutsche, überlebten die Havarie nicht.

Francesco Schettino im Februar 2015 in Grosseto am Ende des Prozesses gegen ihn Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP

Bereits vor einiger Zeit war ihm gestattet worden, außerhalb des Gefängnisses zu arbeiten. Er musste aber weiterhin jede Nacht in die Haftanstalt zurückkehren. Nun wurde er entlassen und darf dank der Bewährungsmaßnahme unter Aufsicht der Sozialdienste zu Hause schlafen.

Nach Angaben seiner Anwältin erhielt Schettino die Möglichkeit aufgrund seiner guten Führung während der Haft. Er habe sich an sämtliche Auflagen gehalten und positive Beurteilungen erhalten. Die Maßnahme ist an Auflagen gebunden, bei Verstößen droht die Rückkehr ins Gefängnis. Weder das rechtskräftige Urteil noch die festgestellte Verantwortung werden durch diesen Schritt aufgehoben.