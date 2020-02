Dänemark hat einen dritten bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet. Ein Mitarbeiter des Universitätskrankenhauses in Aarhus habe sich wahrscheinlich während eines Besuches in Deutschland angesteckt, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit. Auf einer Konferenz in München habe er in engem Kontakt mit einem infizierten Italiener gestanden, hieß es weiter. Der Mann halte sich nun isoliert in seiner Wohnung auf. Skandinavien blieb bisher weitgehend verschont von dem neuartigen Virus Sars-CoV-2, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. In Schweden stieg die Zahl der bestätigten Infektionen bis Freitagabend auf elf, darunter war eine Frau, die kürzlich den vom neuartigen Virus stark betroffenen Iran besucht hatte. Norwegen registrierte bis Freitag sechs Fälle. Finnland bestätigte bislang drei Fälle, darunter eine Frau, die sich zuvor in Norditalien aufgehalten hatte. Dort gibt es derzeit ebenfalls verhältnismäßig viele Fälle von Coronavirus-Infektionen. Die beiden anderen Infizierten in Dänemark waren kürzlich im Skiurlaub in Norditalien gewesen.

In Italien hat die Regierung am Freitagabend ein Bündel von Nothilfen für Menschen in den vom Coronavirus stark betroffenen Gebieten angeschoben. So will das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte den Bürgern die Möglichkeit geben, Zahlungen an Versorgungsunternehmen und Versicherungen vorübergehend auszusetzen. Die durch die Corona-Krise geschwächten Unternehmen Italiens sollten konkrete wirtschaftliche Hilfen erhalten, kündigte ein Sprecher auf Facebook an. Außerdem sollen Schüler, deren Schulen wegen des Ausbruchs der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus geschlossen sind, keine Angst haben vor der Aberkennung ihres Schuljahres. Die Mindestzahl der Tage für die Anwesenheit wird nach dem Willen der Regierung ausgesetzt. Bei dem Coronavirus-Ausbruch, der in der Lombardei vor rund einer Woche seinen Anfang nahm, stieg die Zahl der erfassten Infizierten in ganz Italien in Richtung 900. Davon starben 21 Menschen bis Freitagabend an der neuen Lungenkrankheit oder im Zusammenhang damit. Elf Gemeinden im Norden sind gesperrt, in weiten Teilen des Landes ist der Tourismus stark geschrumpft.

In Frankreich gibt es nach Angaben der Behörden inzwischen 57 Coronavirus-Infektionen. Es gebe mittlerweile mehrere Infektionsherde im ganzen Land. Der französische Gesundheitsminister empfiehlt, bis auf weiteres auf das Händeschütteln zu verzichten.

In den USA gibt es zwei weitere Coronavirus-Fälle mit unklarer Infektionskette. Der LA Times zufolge handelt es sich bei einer Patientin in Santa Clara in Kalifornien um eine ältere Frau, die vorher weder in eines der schwer betroffenen Länder gereist war, noch eine Verbindung zu anderen Infizierten aufweist. Sie kam mit schweren Atembeschwerden ins Krankenhaus. Am Donnerstag hatte bereits Solano County in Nordkalifornien einen lokalen Notstand ausgerufen, nachdem eine Patientin entdeckt worden war, bei der ebenfalls nicht klar war, wie sie sich infiziert hatte. Auch Oregon meldete einen ersten Fall, dabei soll es sich um den Mitarbeiter einer Schule handeln. Die Fälle deuten darauf hin, dass sich das Virus an der Westküste bereits unbemerkt verbreitet. In den USA gibt es derzeit 64 bestätigte Infektionen. US-Präsident Trump will derweil ein 70 Jahre altes Gesetz nutzen, um alle 50 Bundesstaaten mit notwendiger Schutzausrüstung zu versorgen, zudem sollen alle Staaten so schnell wie möglich Testsets für das Virus bekommen.

In Südkorea ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um fast 600 gestiegen. Insgesamt sind damit in Südkorea schon 2931 Menschen infiziert, so viele wie nirgendwo sonst außerhalb Chinas. In China lag die Zahl der Neuinfektionen am Samstag mit 427 deutlich unter der Zahl aus Südkorea. Dort wurden den Behörden zufolge allein in der am schlimmsten betroffenen Stadt Daegu 476 neue Fälle gemeldet. Die größte Anhäufung von Fällen gibt es unter Anhängern der christlichen Sekte Shincheonji-Kirche Jesu. Die Behörden rechnen auch für die nächsten Tagen mit einem weiter sprunghaften Anstieg bei den Fallzahlen, da alle der mehr als 200 000 Mitglieder der Sekte in Südkorea auf das Virus getestet werden sollen. Die Organisation hat auch Verbindungen nach China.

In der Schweiz gibt es laut Medienberichten bislang mindestens 15 Coronavirus-Fälle; mehr als 100 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Regierung verbot am Freitag Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Das Verbot dauert bis 15. März, kann aber auch verlängert werden. Die Maßnahme sollte dafür sorgen, dass sich das Virus im Land nicht ausbreiten könne, oder dass die Ausbreitung verzögert werde, teilte die Regierung mit. Abgesagt wurden deswegen unter anderem die traditionsreiche Basler Fasnacht in der kommenden Woche sowie der Genfer Autosalon vom 5. bis 15. März.

Neuseeland hat seinen ersten Fall des neuen Coronavirus gemeldet. Nach Angaben aus dem Gesundheitssektor des Landes stellte sich am Freitagnachmittag der Test an einer Person in den Sechzigern nach der Rückkehr aus Iran als positiv heraus. Sie werde im Auckland City Hospital behandelt, andere Bewohner des Hauses des Patienten seien zur Vorsichtsmaßnahme auch isoliert worden. Das Gesundheitsministerium teilte mit, es sei zuversichtlich, dass die Gefahr für die öffentliche Gesundheit gut gehandhabt werde. Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern bestätigte, dass die Person positiv getestet worden sei. Nach Behördenangaben war der Patient an Bord eines Flugs der Fluggesellschaft Emirates am Mittwoch in Auckland eingetroffen. Jeder an Bord der Maschine, der Bedenken habe, sollte Gesundheitsexperten kontaktieren, hieß es.

In Nigeria ist ein Italiener, der in Lagos arbeitet, positiv getestet worden. Wie Gesundheitsminister Osagie Ehanire mitteilte, sei der Mann von einer Geschäftsreise aus Mailand zurückgekehrt und am Tag darauf erkrankt. Er sei isoliert worden, sein Zustand sei stabil. Zuvor waren in Afrika Ansteckungen in Ägypten und Algerien gemeldet worden. Experten schätzen das Risiko einer Ausbreitung der Lungenkrankheit in Afrika als sehr hoch ein, da der Kontinent enge Verbindungen mit China hat und die Gesundheitssysteme in vielen afrikanischen Ländern schwach sind.

In Iran steigt die Zahl der Infizierten und Todesopfer weiter. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben bislang 34 Menschen an den Folgen von Covid-19, es gebe 388 bestätigte Fälle. Iran wies jedoch einen Bericht der BBC zurück, wonach mindestens 210 Menschen im Land an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sich Vizepräsidentin Masumeh Ebtekar infiziert habe. Auch andere ranghohe iranische Funktionäre sind bereits an dem Virus erkrankt. In Teheran und an anderen Orten der Islamischen Republik wurden die Freitagsgebete für diese Woche wegen der Epidemie abgesagt, wie halbstaatliche Nachrichtenagenturen berichteten. Chinesischen Staatsbürgern verwehrt das Land die Einreise. Das Iranische Außenministerium wies zudem ein US-Hilfsangebot als "lächerlich" zurück.

Das Gesundheitsministerium in Israel hat alle Bürger aufgerufen, generell auf Auslandsreisen zu verzichten. In einem öffentlichen Appell hieß es, alle Reisen sollten einer Überprüfung unterzogen werden, ob sie tatsächlich notwendig seien. Explizit abgeraten wird die Teilnahme an Veranstaltungen wie Konferenzen. Außerdem müssen seit Mittwoch alle Reisenden, die in den vergangenen zwei Wochen in Italien waren, für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Dies gilt bereits für Rückkehrer aus asiatischen Ländern wie China und Südkorea. Ausländer, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Italien, China, Japan oder Südkorea aufgehalten haben, sollen gar nicht mehr ins Land einreisen dürfen. Das teilte am Donnerstag das Innenministerium mit. Kurze Zeit später verweigerte Israel rund 50 Reisenden aus Italien am Flughafen den Zutritt ins Land. Wie die Jerusalem Post berichtet, sollen die Passagiere der zwei Flugzeuge nach Italien zurückfliegen.

In Japan ist eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsministerium bestätigt, dass es sich bei dem Fall um den ersten in Japan handele, bei dem ein Patient nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus ein zweites Mal positiv auf Coronavirus getestet wurde, berichtet die Zeitung Nikkei. Fälle von zweiten positiven Tests traten bisher nur in China auf. Auf einer Pressekonferenz in Berlin erklärte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, dass Patienten nach der Ausscheidung des Coronavirus immun gegen die Infektion seien und er eine zweite Infektion für unwahrscheinlich halte. Der Fall aus Japan sei ihm zwar nicht bekannt, er könne sich jedoch vorstellen, dass das Virus auch nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus nachgewiesen werden könnte, so Wieler.

Saudi-Arabien hat aus Sorge vor einer Verbreitung des Coronavirus seine Grenzen für Pilgerreisende in die beiden Städte Mekka und Medina geschlossen. Dabei handele es sich um eine vorübergehende Präventionsmaßnahme, teilte das Außenministerium in Riad mit. Vorerst ausgesetzt würden auch Einreisen mit Touristenvisa aus Ländern, in denen die Verbreitung des Virus einen Gefahr darstelle. Für welche Länder genau diese Regelung gilt, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Das sunnitische Königreich hat bislang noch keinen Fall des neuartigen Virus Sars-CoV-2 gemeldet.

Brasilien hatte am Dienstag den ersten Coronavirus-Fall in Südamerika bestätigt. Ein 61-Jähriger aus São Paulo hatte sich offenbar auf einer Geschäftsreise in der Lombardei mit dem Virus infiziert. Laut der Zeitung O Globo gebe es inzwischen 182 weitere Verdachtsfälle, davon allein fast 70 in São Paulo.

Die Zahl der Infizierten steigt auch in Großbritannien. Am Freitag wurden vier weitere Fälle bekannt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 19, wie die Behörden mitteilen. Die Patienten hätten sich in Italien beziehungsweise auf Teneriffa angesteckt, wo es Schwerpunkte der Epidemie in Europa gibt. Sie würden in Spezialkliniken in Liverpool und London behandelt.

In Österreichs Hauptstadt Wien gibt es erstmals eine bestätigte Infektion. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats Peter Hacker mit. Bei dem Betroffenen handelt es sich demnach um einen älteren Mann, der in Italien in Urlaub war. Insgesamt gibt es in Österreich damit drei bestätigte Infektionen.

Inzwischen ist auch ein Fall aus den Niederlanden bekannt. Es handle sich um einen Mann, der in einem Krankenhaus in der südöstlichen Stadt Tilburg liege, teilte Gesundheitsminister Bruno Bruins am Donnerstagabend im niederländischen Fernsehen mit. Der Mann sei erst kürzlich aus der Lombardei in Norditalien zurückgekehrt. Er liege auf der Isolationsstation. Über seinen Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt.