Der US-Senat und das Weiße Haus haben sich auf ein zwei Billionen Dollar schweres Konjunkturpaket gegen die Folgen der Corona-Krise geeinigt, wie US-Medien und mehrere Nachrichtenagenturen berichten. "Wir haben ein Abkommen", sagte Präsidialamtssprecher Eric Ueland demnach am Mittwoch. Verhandelt hatten die Parteien im Kongress seit Tagen über ein Paket, das einen Umfang von etwa zwei Billionen Dollar haben soll. Mit dem Paket sollen die Auswirkungen der Pandemie auf die US-Wirtschaft abgefedert werden, unter anderem mit Einmalzahlungen von 1200 Dollar an die meisten Amerikaner, einer Ausweitung des Arbeitslosengelds und einem 367 Milliarden schweren Programm zur Unterstützung von Kleinunternehmen. Auch die Krankenhäuser sollen Geldspritzen erhalten.

Eigentlich hätte das billionenschwere Paket gegen die Folgen der Corona-Pandemie schon längst unter Dach und Fach sein sollen. Doch die Verhandlungen zogen sich bis in die Nacht. Finanzminister Steven Mnuchin hatte eine baldige Einigung angekündigt. Die Aussicht darauf hatte dem Dow-Jones-Index am Dienstag den größten Tagesgewinn seit 1933 beschert. US-Präsident Donald Trump plant inzwischen schon die Rückkehr zur Normalität. Kurz vor den abschließenden Verhandlungen machte Trump deutlich, dass er vor allem die nun darniederliegende US-Wirtschaft wieder in Gang bringen will, und das schon zu Ostern. Er habe den Maßnahmen wegen Covid-19 zwei Wochen Zeit gegeben. "Wir werden das dann einschätzen und wir werden dem etwas mehr Zeit geben, wenn es etwas mehr Zeit braucht. Aber wir müssen das Land wieder beschleunigen", sagte er. Mehrere US-Gouverneure kritisierten Trumps Äußerungen.

Gesundheitsexperten mahnen eine Einschränkung sozialer Kontakte an und rufen US-Bürger auf, zu Hause zu bleiben und sich weitgehend selbst zu isolieren. Andernfalls werde sich die Krankheit schnell ausbreiten und die Zahl schwerer Verläufe könne das Gesundheitssystem überfordern. Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) könnten die USA in Kürze das neue Zentrum der Coronavirus-Pandemie werden. Die Vereinigten Staaten hätten das Potenzial dazu, da die Fallzahlen dort sehr rasch anstiegen, sagte eine WHO-Sprecherin. Experten befürchten einen Kollaps des Krankenhaussystems. Besonders in New York City ist die Sorge groß, dass die Lage bald Wochen dramatische Ausmaße annehmen könnte.

Italien verschärft Strafen für Verstöße gegen Quarantäne

Die Regierung in Italien hat die Strafen für Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie drastisch erhöht. Wer positiv auf das Coronavirus getestet sei und sich vorsätzlich nicht an die Quarantäneauflage halte und die Wohnung verlasse, könne mit Gefängnis von einem bis zu fünf Jahren bestraft werden, heißt es in einem veröffentlichten Dekret. Schon zuvor hatte Ministerpräsident Giuseppe Conte auch höhere Geldstrafen von 400 bis 3000 Euro angesprochen. Bisher drohte bei Vergehen eine Strafe von 206 Euro, auch eine Haft von bis zu drei Monaten war möglich.

Italiens Polizei hat seit Einführung der Ausgangsverbote am 10. März mehr als zwei Millionen Menschen kontrolliert. Dabei habe es mehr als 100 000 Anzeigen wegen Verstößen gegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Das von Conte vorgestellte Dekret sieht vor, dass regionale Autoritäten im Kampf gegen das Virus auch zeitweise eigene Maßnahmen erlassen dürfen.

USA bestehen auf "Wuhan-Virus" - keine gemeinsame G-7-Erklärung

Die Außenminister der führenden westlichen Industriestaaten werden bei ihrer Videokonferenz am Mittwoch voraussichtlich keine gemeinsame Erklärung zur Corona-Krise beschließen. Nach dpa-Informationen konnten sich die USA, Kanada, Japan und die vier europäischen Mitglieder - darunter Deutschland - in Vorgesprächen nicht auf einen gemeinsamen Text einigen. Zu den Differenzen zählt der Begriff "Wuhan-Virus", der in dem von den Amerikanern vorgelegten Entwurf verwendet wurde. Zuerst berichtete am Dienstag der Spiegel über die Auseinandersetzung.

Die G-7-Außenminister wollten ursprünglich am Dienstag und Mittwoch zu ihrem jährlichen Treffen in Pittsburgh zusammenkommen. Wegen der rasanten weltweiten Ausbreitung des Coronavirus wurde das Treffen jedoch zu einer vierstündigen Videokonferenz eingedampft. Ursprünglich hatte US-Außenminister Mike Pompeo nach dpa-Informationen gar keine Abschlusserklärung zu dem Treffen geplant. Im Zuge der Corona-Krise kam im Kreis der Mitglieder die Idee auf, nur zu diesem Thema einen gemeinsamen Text zu beschließen. In den Vorgesprächen konnte aber kein Konsens hergestellt werden.

Brasiliens Präsident Bolsonaro hält Virus für "Fantasie"

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro sieht nach wie vor keine große Gefahr für sein Land durch das neuartige Coronavirus. In einer Fernsehansprache am Dienstag warf er den brasilianischen Medien vor, Panik zu verbreiten, und kritisierte einzelne Bundesstaaten, weil sie aus seiner Sicht unnötigerweise Schulen und Geschäfte geschlossen und Ausgangssperren verhängt hätten. "Das Virus ist da, wir bieten ihm die Stirn und es wird schnell vorbeigehen", sagte Bolsonaro. "Unsere Leben müssen weitergehen, unsere Jobs sollen bestehen bleiben." Viele Brasilianer drückten ihren Unmut über Bolsonaros Aussagen aus, indem sie während seiner Rede an die Fenster und auf Balkone gingen und dort auf Töpfe und Pfannen einschlugen.

Bolsonaro hatte das Virus Sars-CoV-2 zunächst als "Fantasie" und "kleine Grippe" abgetan. Selbst als sein eigenes Gesundheitsministerium von Menschenansammlungen abriet, ging er am 15. März noch auf eine Kundgebung und schüttelte dort die Hände seiner Unterstützer. In Brasilien gab es bis Dienstag 2200 Infektionen mit dem Virus und 46 Tote.

New York entlässt Hunderte Strafgefangene

In der Corona-Krise lässt die Stadt New York etwa 300 Häftlinge frei. Dabei handele es sich um Insassen, die für kleinere und nichtgewalttätige Vergehen einsitzen und deren Haftstrafe in weniger als einem Jahr ablaufen würde, sagte Bürgermeister Bill de Blasio. So soll die weitere Ausbreitung des Coronavirus in den Gefängnissen gehemmt werden. New York ist in den USA mit Abstand am schwersten von der Krise betroffen. Mehr als 100 Menschen sind dort bereits gestorben.

Die US-Regierung will der Ausbreitung des Coronavirus von New York City auf andere Landesteile entgegensteuern. Alle, die kürzlich die Metropole besucht hätten, sollten zu Hause 14 Tage in Isolation gehen, sagte die Corona-Beauftragte Deborah Birx im Weißen Haus. Sie seien vielleicht nicht krank, könnten aber dennoch in New York dem Virus ausgesetzt gewesen sein.

Der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten (NIAID), Anthony Fauci, sagte, einer von 1000 Menschen, die New York verließen, sei angesteckt. Das sei ein acht- bis zehnmal so hoher Wert wie in anderen Gegenden der USA. Laut Birx wurden rund 56 Prozent der bestätigten Coronavirus-Fälle in den Vereinigten Staaten im Großraum New York festgestellt.

Zahl der Toten innerhalb eines Tages steigt in Italien wieder an

In Italien sind wieder mehr als 700 Menschen innerhalb eines Tages infolge der Corona-Pandemie gestorben. Damit wurden am Dienstag vorsichtige Hoffnungen auf eine rasche und deutliche Abflachung der Virus-Kurve zunächst gedämpft. Insgesamt zählte der italienische Zivilschutz bisher 6820 Todesopfer - das waren am Dienstag erneut 743 mehr als am Vortag. An den beiden Vortagen hatte es jeweils etwas weniger neue Tote gegeben.

Die Zahl der Menschen, die in Italien positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden, stieg auf mehr als 69 000. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli in Rom mit. Nach den seit dem 10. März bestehenden Ausgehverboten im Kampf gegen das Coronavirus war in Italien erste Hoffnung auf eine Trendumkehr aufgekommen. Am Samstag hatte der Zivilschutz die Rekordzahl von etwa 790 Todesopfern für einen Tag verzeichnet. Am schlimmsten von der Covid-19-Pandemie betroffen ist weiter der Norden, besonders die Lombardei.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hofft dennoch, dass er die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bald lockern kann. Berichte, seine Regierung plane eine Verlängerung bis Ende Juli, wies er zurück. Sie würden "weit vorher" aufgehoben. Zugleich kündigt Conte Strafen von 400 bis 3000 Euro für diejenigen an, die sich nicht an die Ausgangssperren halten.

Schwer betroffene Provinz Hubei hebt Blockade auf

In der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus, soweit bekannt, seinen Ausgang genommen hatte, sollen erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. Wie die Lokalregierung von Hubei mitteilt, sollen Menschen die Provinz ab Mittwoch um Mitternacht wieder verlassen dürfen. Ausgenommen ist noch die Millionenmetropole Wuhan, die besonders schwer betroffen war. Dort soll es ab dem 8. April wieder möglich sein, die Stadt zu verlassen. Voraussetzung für die Reisefreiheit ist, dass die Menschen über einen "grünen Code" verfügen, dem zufolge sie als gesund eingestuft werden.

Rund 60 Millionen Menschen standen in der Provinz Hubei seit dem 23. Januar unter Zwangsquarantäne. Besonders streng waren die Regeln in Wuhan, wo Millionen Menschen über Wochen überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen durften. Zum ersten Mal seit dem Covid-19-Ausbruch hatte China vergangene Woche landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Dienstag mitteilte, wurde das Coronavirus aber erneut bei 74 weiteren Menschen nachgewiesen, die kürzlich in die Volksrepublik eingereist sind. Nach offiziellen Angaben vom Dienstag stieg die Zahl der Todesopfer um sieben auf nun 3277. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 81 171 Infizierte registriert, von denen sich bislang mehr als 73 000 wieder erholt haben.

Indien verhängt dreiwöchige Ausgangssperre für gesamte Bevölkerung

Für Indiens 1,3 Milliarden Einwohner gilt die kommenden 21 Tage eine Ausgangssperre. Die wegen der Corona-Krise verhängte Sperre werde ab Mitternacht gelten, sagte Premierminister Narendra Modi in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Er forderte seine Landsleute auf zu vergessen, wie es sich anfühle, das Haus zu verlassen, und weitete damit eine seit Montag in vielen Regionen und großen Städten geltende Sperre auf das ganze Land aus. Das sei die einzige Option im Kampf gegen das Virus, sagte Modi.

Aus nahezu allen Landesteilen seien Infektionen gemeldet worden, hieß es zuvor von der indischen Regierung. Bisher wurden 508 Menschen in Indien nach Angaben des Gesundheitsministeriums positiv auf das Coronavirus getestet. Zehn Menschen sind an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Zahlen sind im Vergleich zur Bevölkerung Indiens zwar noch relativ klein - Indien ist nach China das bevölkerungsreichste Land der Welt. Zu den niedrigen Zahlen könnte es deshalb kommen, weil Indien vergleichsweise wenig testet.