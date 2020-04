Tiger in New Yorker Zoo mit Coronavirus infiziert

Ein Tiger in einem New Yorker Zoo hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Neben dem vier Jahre alten Weibchen namens "Nadia" hätten auch drei weitere Tiger und drei Löwen Krankheitssymptome, teilte der Bronx Zoo mit. Soweit bekannt, ist Nadia das erste Tier, das in den USA positiv auf das Virus getestet worden ist - und der erste Tiger weltweit.

Angesteckt haben dürften sich die Wildkatzen laut Zoo bei einem infizierten Tierpfleger, der allerdings keine Symptome einer Infektion mit Sars-CoV-2-Virus zeigte. Der Zoo ist bereits seit dem 16. März geschlossen.

Man habe den Malaysia-Tiger als Vorsichtsmaßnahme getestet und hoffe, damit auch zum Verständnis des Virus beizutragen, sagte der Tierarzt des Zoos, Paul Calle. Allen Tieren gehe es gut und man rechne mit einer Genesung.

Das US-Landwirtschaftsministerium, das das Testergebnis bestätigte, teilte mit, es habe bisher keine bekannten Coronavirus-Infektionen von Tieren in den USA gegeben. Man empfehle aber auch nicht, solche Tests routinemäßig durchzuführen.

Test unter Narkose

In den vergangenen Monaten hatte es einige wenige Fälle gegeben, bei denen sich Tiere offenbar nach Kontakt mit infizierten Menschen angesteckt hatten. Unter anderem wurde im Februar ein Hund in Hongkong positiv getestet. Die dortigen Gesundheitsbehörden kamen aber zu dem Schluss, dass Haushunde und Katzen das Virus nicht wieder auf den Menschen übertragen könnten. Auch die Tierärztin Jane Rooney vom US-Landwirtschaftsministerium schloss sich mit Blick auf den Tiger dieser Einschätzung an.

Das Coronavirus breitet sich nach bisherigen Erkenntnissen über Ansteckung von Menschen zu Menschen aus. Forscher versuchen aber gleichzeitig auch nachzuvollziehen, welche Tierspezies besonders anfällig sind für das Virus, das ursprünglich auch vom Tier auf den Menschen übergesprungen sein dürfte.

Im Zoo in der Bronx wurde nur "Nadia" getestet, weil für einen solchen Test eine Narkose nötig ist. Das Tiger-Weibchen habe keine erhöhte Temperatur gehabt, aber Nadia und die übrigen betroffenen Wildkatzen hätten unter trockenem Husten und teils unter Atembeschwerden und Appetitlosigkeit gelitten, sagte Tierarzt Calle.