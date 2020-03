Natürlich würde sie ihre Kollegen gerne weiter unterstützen. Aber Diana Vukovic, Verkäuferin in einem Rewe-Markt in München, musste jetzt in Quarantäne.

Der Supermarkt ist neben den Krankenhäusern ein Ort der allerhöchsten Ansteckungsgefahr. Und betroffen ist davon am stärksten, wer acht Stunden am Tag dort arbeitet. Menschen wie Diana Vukovic.

Im Rewe-Markt Lukowsky ist an diesem Montag das Klopapier wieder da, auch Mehl kann man kaufen und sogar Flüssigseife. In den Gängen haben die Kunden einander längst jeden Klopapierwitz erzählt. Über die 1,5-Meter-Abstandspunkte am Boden wundert sich niemand mehr. Eine Krise ist eine Krise, aber auch in einer Krise entwickelt sich schnell eine neue Normalität. Wäre da nicht die nächste Herausforderung: Das Virus ist im Laden angekommen.