Es geht auch anders: Solche Menschenmassen wie bei dieser Wahlveranstaltung in Seoul am Montag gibt es derzeit selten auf der Welt. Die täglichen Infektionsraten sinken dennoch in Südkorea.

Sieben Wochen später sitzt der Psychologe Whang Sang-min in einem Café in Seoul und lächelt in die Kamera seines Smartphones. Südkorea ist hinter Grenzen verschwunden, es gelten Reisebeschränkungen. Also muss das Wiedersehen per Videoanruf stattfinden, denn es wird Zeit nachzufragen, was der Professor mit seinen oft eigenwilligen Ansichten jetzt über die Gesundheitskrise denkt.