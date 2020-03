Singapur:Die letzte offene Schule

Der Morgen an der "German European School of Singapore" beginnt mit Fieber messen.

Der Stadtstaat Singapur ist fest entschlossen, seine Schulen geöffnet zu lassen. Ein Besuch in der dortigen deutschen Schule - der vermutlich einzigen weltweit, an der deutsche Kinder derzeit einen fast normalen Alltag erleben.

Dienstagmorgen, 7.40 Uhr, im Westen der Insel Singapur: In einem runden Lichthof schreien und johlen Kinder der unteren Klassen, sie tragen grüne Poloshirts und schwarze Shorts, die Uniform der "German European School of Singapore", kurz GESS genannt. Ein paar Minuten haben die Kinder noch, um sich auf dem Schulgelände auszutoben, bevor die Klingel schrillt. Schluss mit dem Gehopse, alle müssen rauf in die Klassenzimmer, wo gleich der Unterricht beginnt.