Das Kind ist krank, jetzt muss Oma ran - dieses Grundprinzip unserer Gesellschaft funktioniert in der Corona-Krise nicht mehr. Warum genau darin eine Chance liegen könnte.

"Corona-Ferien" - dieser Begriff hört sich gemütlich an, entspannt, nach Nichtstun und Füße hoch. Aber je größer die Zahl der Familien wird, in deren Alltag dieses merkwürdige Bindestrich-Wort angekommen ist, desto klarer wird, dass Corona-Ferien so ziemlich das Gegenteil sind von Ferien, nämlich: eine Zerreißprobe.