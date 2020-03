Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben - es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises, ohne weitere Details zu nennen. Zuvor hatte die Rheinische Post berichtet. Am Montag waren die ersten beiden bestätigten Todesfälle in Deutschland bekannt geworden. Es handele sich um eine Person im Kreis Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen stieg zum Wochenbeginn stark an.

Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich an diesem Mittwoch erstmals in einer Pressekonferenz nur zur Corona-Krise. Zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, stellte sie sich um 11.30 Uhr in der Bundespressekonferenz in Berlin den Fragen der Medien.

Aus für Großveranstaltungen in auch in Hamburg

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagen mehrere Bundesländer Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Dabei handelt es sich um Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Bremen und Bayern. Nun kamen auch Baden-Württemberg und Hamburg hinzu. Dazu hatten RKI-Präsident Lothar Wieler und Gesundheitsminister Spahn aufgerufen. Für Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen empfiehlt die bayerische Regierung die Absage. Hessen empfiehlt eine Absage für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. In Berlin werden viele Kulturveranstaltungen abgesagt. Dies betrifft alle geplanten Veranstaltungen in den großen Sälen der staatlichen Theater, Opern- und Konzerthäuser.

Die Bundesregierung will an diesem Freitag konkrete Liquiditätshilfen für Unternehmen vorstellen, die wegen des Coronavirus in eine bedrohliche wirtschaftliche Schieflage geraten sind. Wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Angaben von Teilnehmern in der Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag mitteilte, sollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein Maßnahmenpaket vorlegen, das von Steuerstundungen bis KfW-Krediten reicht. Die Lage sei ernst, wird Merkel zitiert. Besonders die Ausfälle beim Hotel- und Gaststättengewerbe seien enorm, es gebe Hotels, die vergangene Woche keine einzige Buchung gehabt hätten. Ein großes Konjunkturpaket soll es bislang nicht geben, habe Merkel betont.

Einem Medienbericht nach will Merkel ebenfalls am Freitag mit Spitzenvertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften über weitere Maßnahmen beraten. Das berichtet das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) unter Berufung auf Regierungskreise.

Das größte Literaturfestival Europas, die Lit. Cologne, findet nicht statt. Am Tag der geplanten Eröffnung wurde das Festival abgesagt - auf Empfehlung der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Man bemühe sich um eine Verlegung der Veranstaltungen auf einen späteren Zeitpunkt, teilt der Veranstalter mit.

Das Robert-Koch-Institut stuft ganz Italien als Risikogebiet ein. In Deutschland werde die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung insgesamt weiter als "mäßig" eingeschätzt, im besonders betroffenen Kreis Heinsberg liege sie jedoch höher, hieß es am Dienstag. Die Situation sei ernst. Wieler fordert alle Bürgermeister, Landräte, Ärzte und Krankenhäuser auf, ihre Krisenpläne anzupassen. Die Strukturen müssten so verändert werden, dass mehr schwer an Covid-19 erkrankte Menschen in Krankenhäusern behandelt werden könnten.

Nach Einschätzung des RKI wird es zur Behandlung Infizierter schon bald Therapeutika geben. "Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente in Deutschland eingesetzt werden", sagte Wieler. Der Einsatz eines Impfstoffes hingegen werde nicht so schnell möglich sein. Zwar würden vermutlich bereits in einigen Monaten erste Impfstoffe entwickelt, diese müssten aber erst umfangreich getestet werden, bevor sie für Patienten verfügbar gemacht werden.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future sagt die Demonstrationen vor den bayerischen Kommunalwahlen ab. "Schweren Herzens sagen wir die für Freitag geplanten großen Klimastreiks ab", schrieben die Aktivisten am Dienstag auf Twitter. Statt auf den Straßen wolle man online "umso lauter" protestieren. Eine Sprecherin sagte in einer live im Netz übertragenen Pressekonferenz, große Proteste in Städten wie München fänden nicht statt, kleinere dagegen schon. Außerdem werde es "verschiedene kreative Aktionen" geben.

Wegen des Coronavirus finden in den kommenden Tagen einige Fußballspiele vor leeren Rängen statt. Dabei handelt es sich unter anderem um folgende Partien:

Mittwoch, 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (Bundesliga)

Donnerstag, 21 Uhr: VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk (Europa League)

Freitag, 20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn (Bundesliga)

Samstag, 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Schalke 04 (Bundesliga)

Samstag, 15.30 Uhr: 1. FC Köln - FSV Mainz 05 (Bundesliga)

Samstag, 18.30 Uhr: 1. FC Union Berlin - Bayern München (Bundesliga)

Sonntag, 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

Montag, 20.30 Uhr: Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

Auch das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und dem FC Chelsea am 19. März sowie das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März finden ohne Zuschauer statt.

Die Situation in den Bundesländern

Das Virus hat sich inzwischen auf alle 16 Bundesländer ausgebreitet. Als letztes kam Sachsen-Anhalt dazu.

Nordrhein-Westfalen ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium verzeichnet in seiner Auflistung für NRW 580 Fälle. Die meisten Corona-Erkrankungen werden aus dem Kreis Heinsberg gemeldet. Dort werden 15 Menschen stationär behandelt.

ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium verzeichnet in seiner Auflistung für NRW 580 Fälle. Die meisten Corona-Erkrankungen werden aus dem Kreis Heinsberg gemeldet. Dort werden 15 Menschen stationär behandelt. In Bayern gibt es dem RKI zufolge 314 Fälle; Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

gibt es dem RKI zufolge 314 Fälle; Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. In Baden-Württemberg meldet das Gesundheitsministerium 277 Fälle.

meldet das Gesundheitsministerium 277 Fälle. Andere Bundesländer haben laut RKI oder den Behörden zufolge weniger Fälle: Berlin (58), Brandenburg (11), Bremen (22), Hamburg (35), Hessen (35), Mecklenburg-Vorpommern (13), Niedersachsen (66), Rheinland-Pfalz (25), Saarland (7), Sachsen (22), Sachsen-Anhalt (7), Schleswig-Holstein (9), Thüringen (8)

Stand: 10.03.2020, 23:45 Uhr; Zahlen vom Robert-Koch-Institut beziehungsweise den zuständigen Behörden der einzelnen Bundesländer.

"Drive-in"-Teststationen für Coronavirus

In Hessen und in Baden-Württemberg gibt es erste Stationen, an denen Menschen aus ihrem Auto heraus eine Probe entnehmen lassen können. "Man bleibt dann einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter", sagt Esslingens Leiter des Landratsamts, Peter Keck. Voraussetzung ist dort allerdings ein Anruf beim Hausarzt. Dieser vergibt einen Code. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Bis das Ergebnis da ist, müssen die Betroffenen zu Hause in Quarantäne bleiben. Schwere Fälle mit intensiven Symptomen wie etwa Atemnot sollen vom Hausarzt aber weiterhin direkt in eine Klinik eingewiesen werden. Auch Städte wie Augsburg und München wollen potenziell Infizierte per "Drive-in" testen.