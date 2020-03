Die Bundesregierung versucht durch einen beschleunigtes Vergabeverfahren schneller Schutzmasken und -kittel zu beschaffen. Wie das Gesundheitsministerium der Welt am Sonntag erklärte, soll ein sogenanntes Open-House-Verfahren gestartet werden, das sich vom klassischen Vergaberecht unterscheidet und zügiger zum Geschäft führen soll.

Verhandlungen müssen hierbei nicht geführt werden. Unternehmen, die auf das Angebot eingehen, müssen mindestens 25.000 Stück eines der beiden Produkte liefern, einen Mindeststandard garantieren und die Lieferung verantworten.

Mit Blick auf die bisherigen Versorgungsengpässe hatte Spahn andere Herangehensweisen und neue Partner angekündigt, um Schutzmaterial besser besorgen zu können.

Spahn sagte der Welt: "Wir wollen Ärzte, Pflegekräfte und alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, bestmöglich schützen. Deswegen beschaffen wir als Bund medizinische Schutzausrüstung aus aller Welt und beliefern damit alle Bundesländer und Kassenärztliche Vereinigungen. Dafür bieten wir faire, feste Preise für alle, die uns aus dem In- und Ausland mit Schutzmasken und Schutzkitteln beliefern."

Die Kritik an der Versorgungslage ist in den vergangenen Tagen immer lauter geworden. Bund, Länder und einzelne Kliniken versuchen, auf dem umkämpften Markt die wenigen verfügbaren Schutzmasken zu sichern. Vor Ort fehlen sie bereits oft.

Zahlreiche Corona-Tote in Wolfsburger Pflegeheim

Ein Wolfsburger Pflegeheim kämpft gegen eine starke Corona-Ausbreitung. Seit Wochenbeginn sind in der kirchlichen Einrichtung für Alte und Demenzerkrankte bereits zwölf Menschen an Covid-19 gestorben. Von etwa 165 Bewohnern seien derzeit 72 infiziert, sagte der Leiter des Wolfsburger Gesundheitsamts, Friedrich Habermann. Für das Heim mit oft hochgradig dementen Menschen sei die Situation extrem schwierig, erklärte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD): "Wir stehen aber erst am Anfang der Entwicklung. Das wird für uns alle noch eine sehr, sehr harte Zeit." Überraschend viele Menschen seien verstorben, ohne dass sie Symptome von Corona gezeigt hätten.

Alle in dem Heim lebenden Menschen wurden Mohrs zufolge mit einem Abstrich getestet. Bei negativem Ergebnis werde der Test alle drei Tage wiederholt. In den nächsten Wochen sollen die Infizierten und die negativ Getesteten auf unterschiedlichen Stockwerken leben. Daher war es aus unserer pflegefachlichen Sicht die beste Alternative, innerhalb des Hauses getrennte Bereiche einzurichten und nach Abwägung aller Argumente den Verbleib aller Bewohner bestmöglich zu organisieren. "Eine Evakuierung hätte eine Verschlechterung der Demenzerkrankungen zur Folge gehabt", sagt der Leiter des Heims, Torsten Juch. Für die Demenzerkrankten könnte jegliche Form der Veränderung - wie Ortswechsel, Menschen in Schutzkleidung oder vermummte Gesichter -Irritationen und Ängste auslösen.

Rückholaktion für Menschen auf deutschem Kreuzfahrtschiff

An Bord des vor Australien ankernden deutschen Kreuzfahrtschiffs MS Artania besteht bei mindestens 46 Menschen Verdacht auf das Coronavirus. Es handele sich um 30 Passagiere und 16 Crewmitglieder, sagte der Regierungschef des Bundesstaats von Westaustralien, Mark McGowan, am Samstag. Er spricht von einer "dringenden Situation". Für die gesunden Passagiere auf dem Schiff soll am Sonntag eine Rückholaktion starten.

"Personen, die positiv getestet sind, bekommen einen 14-tägigen Aufenthalt in einem Krankenhaus in Australien", erklärte der Geschäftsführer des Bonner Reiseveranstalters Phoenix, Benjamin Krumpen. Alle anderen der 832 Passagiere könnten mit eigens dafür gecharterten Maschinen am Nachmittag des nächsten Tages lokaler Zeit nach Hause. "Es ist sicher, dass die dann hier 14 Tage in häusliche Quarantäne kommen", sagte Krumpen.

Virologen wollen von Heinsberg lernen

Im Kampf gegen das Corona-Virus erhofft sich die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen wertvolle Erkenntnisse von einer breit angelegte Schnellstudie aus dem Landkreis Heinsberg. In dem Landkreis nördlich von Aachen war die Epidemie etwa zweieinhalb Wochen früher als anderswo in Deutschland ausgebrochen, bisher sind dort 1150 Bürger infiziert, 29 Menschen fielen Covid-19 zum Opfer.

Ein zwanzigköpfiges Team um den Bonner Virologen Hendrick Streeck will ab Montag in einer Art Fallstudie genauer erforschen, auf welchen Wegen sich das Virus unter den Bürger verbreitet hat. Als Erkenntnisquelle sei "der Kreis Heinsberg eine Chance für Deutschland", sagte Streeck bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Unter anderem sollen 1000 Bürger befragt und untersucht werden: So will Streeck genauer ermitteln, wie hoch zum Beispiel die Dunkelziffer bei den Infektionen ist. Auch wenn infizierte Menschen keine Symptome zeigten, so hinterlasse das Virus bei ihnen doch "einen Fußabdruck" im Blut. Zudem will die Gruppe genauer ermitteln, wer exakt der Krankheit erlag - und warum. Unklar sei auch, ob die inzwischen über 330 gesundeten Patienten nun über einen Immunschutz verfügten - und wie lange dieser anhalte: "Es gibt da blinde Flecken in den Erkenntnissen."

Streeck will ausgehen von der Annahme, dass das Virus während einer karnevalistischen "Kappensitzung" am 15. Februar in der Gemeinde Gangelt etliche der 300 Teilnehmer befallen hatte. Bisher sei jedoch völlig unklar, warum die einen sich infizierten und andere nicht. Streeck hat die Studie vor Ort bereits vorbereitet und etwa "Türklinken abgewischt oder iPhones abgestrichen" sowie Luftproben gesammelt und eine eventuelle Übertragung durch Haustiere geprüft. Er hofft, der Politik schon in einer Woche erste, vorläufige Ergebnisse übermitteln zu können. Nur die Wissenschaft könne es schaffen, Vorschläge zu machen, wie das nächste Jahr gestaltet werden könne, so Streeck.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wiederum wies Vorschläge zurück, die erst seit Montag dieser Woche geltenden Restriktionen, etwa die von ihm so bezeichnete allgemeine "Kontaktsperre", nun bereits wieder zu lockern. Vor dem Ende der Osterferien Mitte April erwartet der CDU-Politiker keinen Kurswechsel. Die Studie aus Heinsberg könne jedoch helfen, präziser zu erkennen, welche Maßnahmen greifen und welche nicht. Laschet fügte hinzu: "So ein Zustand wie jetzt ist ein halbes, ist ein Jahr lang nicht durchhaltbar."

Bundesrat stimmt Corona-Hilfspaket zu

Der Weg für das umfangreiche staatliche Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise ist frei. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat den Gesetzespaketen zum Schutz und zur Entlastung von Bevölkerung, Unternehmen, Arbeitnehmern, Krankenhäusern und Mietern zu. Damit kann der Bund wie geplant Milliarden ausgeben, um die Folgen der Pandemie in vielen Bereichen abzumildern. Gleich am Freitagnachmittag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetzespaket unterzeichnet. Die Gesetze müssen jetzt nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden.

Von der Krise betroffene Kleinunternehmer und sogenannte Solo-Selbständige bekommen leichter Zugang zur Grundsicherung, damit Lebensunterhalt und Unterkunft gewährleistet sind. Zudem soll der Kinderzuschlag an mehr Familien fließen, deren Einkommen verringert ist. In ihrem Bestand gefährdete soziale Dienstleister und Einrichtungen erhalten einen öffentlichen Auftrag, über den sie geschützt werden, aber auch zur Bewältigung der Pandemie beitragen müssen. Für Bezieher von Kurzarbeitergeld werden Anreize geschaffen, damit sie in ihrer arbeitsfreien Zeit vorübergehend in systemrelevanten Bereichen tätig werden.

Im Gesundheitswesen sollen Kliniken unterstützt werden, wenn sie Operationen verschieben, um Betten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Auch Honorareinbußen niedergelassener Ärzte sollen ausgeglichen werden. Pflegeeinrichtungen werden befristet von Bürokratie entlastet und finanziell unterstützt.

Auch Mieter und Verbraucher sollen in der Corona-Krise besser geschützt werden. So sollen Mieter von Wohn- und kleinen Gewerbeimmobilien zunächst vor Kündigungen bewahrt werden. Verbraucher und Kleinstunternehmen erhalten zudem einen Zahlungsaufschub bei bestimmten fortlaufenden Verpflichtungen wie insbesondere der Grundversorgung mit Strom sowie Telefon und Internet. Bei Darlehensverträgen sollen Verbraucher zudem einen mindestens dreimonatigen Zahlungsaufschub erhalten.

Zum Corona-Paket gehört auch, dass der Bund zusätzliche Kompetenzen erhält. Für ein Jahr befristet wird dazu das Infektionsschutzgesetz geändert. So kann der Bund in einer bundesweiten Epidemie etwa den grenzüberschreitenden Personenverkehr beschränken oder festlegen, dass der Gesundheitszustand von Einreisenden geprüft wird. Außerdem geht es um die Sicherstellung der Versorgung mit Medikamenten, Schutzausrüstung, Desinfektionsmitteln und Labortests sowie mit zusätzlichen personellen Ressourcen im Gesundheitswesen.