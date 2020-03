Tim Schmeinck hat Angst. Draußen, in den Straßen der peruanischen Stadt Cusco, patrouillieren Militär und Polizei. Es herrscht Ausgangssperre. Drinnen, in einem kleinen Appartement, harrt der 18-Jährige aus Mülheim in Nordrhein-Westfalen aus, versorgt mit dem Notwendigen, auch mit Lebensmitteln, aber die Situation sei "sehr bedrückend, da man nicht rausgehen kann", schreibt er per Whatsapp. Außerdem zehre "die Ungewissheit sehr an den Nerven, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wann und wie es von hier weitergeht". Nach Lima, von wo aus schon zwei Maschinen der deutschen Luftbrücke gestartet sind, sind es von Cusco, der alten Inka-Hauptstadt im peruanischen Andenhochland, 1100 Kilometer. Unerreichbar, angesichts gekappter Bus- und Flugverbindungen.