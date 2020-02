Bei vier Kindern in Nordrhein-Westfalen ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag mit. Allen vier Betroffenen gehe es gut. Sie zeigten "allenfalls leichte Erkältungssymptome", sagte eine Sprecherin. Insgesamt besuchen 114 Kinder die Kita. Rund 100 Jungen und Mädchen machten den Test, bei vieren war der Befund positiv. Die anderen rund 14 Kinder seien zu dem freiwilligen Test nach bisherigen Erkenntnissen nicht erschienen.

Am Samstagmorgen meldete die Stadt Bonn außerdem, dass auch ein Mitarbeiter einer Ganztagsbetreuung in einer Bonner Grundschule mit dem Virus infiziert sei. Die etwa 185 Kinder, die die Clemens-August-Schule besuchten, würden nun auf das Virus getestet, sagte die Leiterin des Bonner Gesundheitsamtes. Dazu würden Krisenteams die Familien im Laufe des Tages zu Hause aufsuchen. Es handele sich bei dem Erkrankten nicht um einen Lehrer, sondern um den Mitarbeiter eines Trägers, der für die Übermittagsbetreuung zuständig ist. Er zeige nur leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, sagte der Ärztliche Direktor der Bonner Uniklinik, Wolfgang Holzgreve.

Auch bei einem Lehrer im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid ist das Virus nachgewiesen worden. Ein Sprecher des Märkischen Kreises sagte am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presseagentur, es seien 36 Kontaktpersonen in häusliche Quarantäne geschickt worden. Die Förderschule des Kreises mit 95 Schülern und 20 Lehrern bleibe bis Ende der kommenden Woche geschlossen. Der Lehrer habe - genauso wie der Grundschulmitarbeiter - in dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg an der Karnevalssitzung teilgenommen, die für NRW bisher als Ausgangspunkt der Infektionen gilt.

Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in ganz Deutschland stieg bis Samstagvormittag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf insgesamt 66. Infektionsschwerpunkte sind Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Auch in Bayern, Hessen und Hamburg wurden Infektionen gemeldet.

Um die Ansteckungsgefahr soweit wie möglich einzudämmen, beschloss ein Krisenstab von Innen- und Gesundheitsministerium am Freitag, die Vorsichtsmaßnahmen an den Grenzen auszuweiten. Etliche Veranstaltungen fallen außerdem aus, darunter die weltgrößte Reisemesse ITB, die eigentlich am Mittwoch in Berlin eröffnen sollte. Der Restaurantführer Guide Michelin sagte am Samstag seine für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg ab. Die Auszeichnung der Restaurants werde nun laut einer Mitteilung in einer "digitalen Pressekommunikation" erfolgen.