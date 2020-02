Am Anleger der Coronavirus-Krise herrscht eine seltsame Atmosphäre zwischen Schaulust und Frieden. Die Sonne scheint über dem Daikoku-Pier im Hafen von Yokohama. Angler stehen am Ufer. Träge schlagen die Wellen ans Land. Das Wetter ist so klar, dass man zwischen Riesenrad und Hochhäusern die Silhouette des japanischen Nationalberges Fuji sehen kann. Trotzdem blicken viele auch in die andere Richtung und machen Fotos. Denn dort ankert seit vergangenem Mittwoch das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess unter Quarantäne. Rund 3700 Passagiere und Crew-Mitglieder hat es an Bord. 336 davon waren nach Angaben des japanischen Gesundheitsministeriums bis Sonntagabend auf das Virus getestet worden. 70 hatten es und wurden in Krankenhäuser gebracht. Weitere Menschen auf dem Schiff haben Symptome wie Fieber, die von dem Virus kommen könnten. Bis mindestens 19. Februar soll die Quarantäne andauern. So lange wird der weiße Luxusliner in Yokohamas Hafen aufragen wie das Denkmal einer unsichtbaren Gefahr.

Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus übersteigt jetzt die der Sars-Pandemie

Die Diamond Princess ist derzeit das größte Coronavirus-Krisengebiet neben China und damit das Symbol für die Furcht vor einer weltweiten Verbreitung des neuartigen Krankheitserregers. Menschen aus 50 Nationen sind an Bord, wenn die das Virus in ihre Länder tragen, wird alles noch schlimmer, als es ohnehin schon ist. Nach den jüngsten Daten übersteigt die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus mittlerweile die der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Es sind jetzt 813. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Wochenende, dass 89 weitere Menschen an dem Virus gestorben seien. An dem Schweren Akuten Atemwegssyndrom (Sars) waren nach Angaben der WHO 2002/03 insgesamt 8096 Menschen erkrankt und 774 gestorben. Die Zahl der bestätigten Infektionen durch das neue Coronavirus stieg am Sonntag in China um weitere 2656 auf 37 198 Fälle. Außerhalb Chinas sind bislang mehr als 300 Infektionen bestätigt. Bis auf ein Opfer auf den Philippinen und eines in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong haben sich alle Todesfälle am chinesischen Festland ereignet. Trotzdem: Im Ausland ist man alarmiert. Nachlässigkeit will sich jetzt niemand erlauben. Das zeigt sich auch am Fall der Diamond Princess.

Gesundheitsbehörden wurden auf das Schiff aufmerksam, als bekannt wurde, dass sich ein Mann das Virus eingefangen hatte, der am 25. Januar von Bord gegangen war. Zwei weitere Menschen, die engen Kontakt mit ihm gehabt hatten, wurden später ebenfalls positiv getestet. Auf Kreuzfahrtschiffen ist die Gefahr besonders groß, dass sich ein Virus ausbreitet. Viele Menschen sind dort auf relativ engem Raum und sollen sich ja auch näher kommen bei Tanzkursen, Partys oder sonstigen Angeboten an Bord. Typischerweise sind auch viele Senioren unter den Reisenden, die anfälliger für Ansteckungen sind als junge Menschen.

Die 64 Angesteckten umfassen alle Altersklassen zwischen Über-20 und Über-80. Viele Japaner sind darunter, aber auch Menschen aus den USA, Kanada, Australien, Argentinien und Großbritannien. Weitere Tests sind anberaumt, die Zahl der Fälle könnte weiter steigen. 16 Ärzte und weiteres medizinisches Personal hat Japans Regierung auf das Schiff geschickt, damit diese mit den Ärzten, die zur Crew gehören, das Virus eindämmen. Die Passagiere dürfen ihre Kabinen nicht verlassen. Princess Cruises, die US-Reederei der Diamond Princess, hat deshalb das Zimmer-Entertainment mit neuen Kanälen, Videos, Zeitungen und Spielen aufgebessert, bietet kontrollierte Ausgangszeiten, psychologische Betreuung, Telefonate nach draußen und Mahlzeiten per Zimmerservice. "Dynamisch und beispiellos" nennt Princess-Cruises-Chefin Jan Swartz die Lage und erklärte, "erster Fokus" sei es, den medizinischen Bedürfnissen der Menschen an Bord nachzukommen. Am Freitag hatte eine Frau eine japanische Flagge über die Reling gehängt, auf der stand: "Zu wenig Medikamente." Swartz sagte, für den Nachschub werde man mithilfe des japanischen Gesundheitsministeriums so schnell wie möglich sorgen. "Wir haben ungefähr 2000 Anfragen bekommen." Japans Gesundheitsminister Katsunobu Kato sprach von etwa 600 Menschen auf dem Schiff, die Medikamente brauchen.

Aber runter vom Schiff kommt vorerst niemand, der nicht ins Krankenhaus muss. Die Passagiere müssen von ihren Kabinen aus verfolgen, was draußen passiert. Zum Beispiel den Umstand, dass chinesische Wissenschaftler eine neue Theorie entwickelt haben zu der Frage, wie das Coronavirus die Menschen befallen konnte. Demnach könnte die Krise von infizierten Schuppentieren ausgegangen sein, die auf chinesischen Märkten als Delikatesse verkauft werden; ein Markt in Wuhan in Zentralchina gilt als Ort der ersten Infektion eines Menschen mit dem Coronavirus. Und die zehn Deutschen, die sich an Bord der Diamond Princess befinden sollen, dürften zur Kenntnis genommen haben, dass die Bundesregierung am Sonntag etwa 20 weitere Bundesbürgerinnen und Bundesbürger aus Wuhan in Berlin zurückerwartete. Die Passagiere erleben gerade ihr ganz persönliches Wuhan und würden bestimmt auch gerne schnell nach Hause reisen.