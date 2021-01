Dutzende Menschen landeten in Nordrhein-Westfalen gar nicht bei der Impfhotline.

Die Telefonnummer eines Dortmunder Kraftfahrers ist fast identisch zur Impfhotline in NRW. Ein Gespräch über eine bewegte Woche - und die Ängste der Anrufer.

Interview von Jana Stegemann

Etwa eine Million über-80-Jährige gibt es in Nordrhein-Westfalen. Tausende von ihnen versuchten am vergangenen Montag telefonisch oder online einen Impftermin zu bekommen. Die Folge waren völlig überlastete Telefonhotlines, eine Webseite, die den etwa 36 Millionen Zugriffen an diesem Morgen nicht standhielt - und sehr viele, sehr verzweifelte Seniorinnen und Senioren. Dutzende Menschen landeten zudem gar nicht bei der Impfhotline, sondern auf dem Privathandy von Michael S., einem 60-jährigen Kraftfahrer aus Dortmund.

SZ: Hallo, ich möchte keinen Impftermin ausmachen, sondern ein Interview mit Ihnen führen.

Michael S.: Ich stehe gerade an der Verladerampe, daher habe ich kurz Zeit. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso ärgerlicher werde ich über die Menschen, die zu verantworten haben, dass unsere Leute über 80 solche Probleme haben, einen Impftermin zu bekommen. Die Landesregierung und die kassenärztlichen Vereinigungen schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu.

Klingelt bei Ihnen noch immer den ganzen Tag das Telefon?

Im Moment wird es ruhiger, aber gestern Abend habe ich noch länger mit einer älteren Dame und einem älteren Herrn telefoniert. Ich kann ja nicht immer drangehen, ich bin keine Hotline, ich muss auch arbeiten. Aber wenn ich Zeit habe, gehe ich dran. Ich kann diese Menschen nicht abwimmeln und wegdrücken. Die sind echt verzweifelt, die haben richtig Angst, keinen Impfstoff zu kriegen und zu sterben. Sie denken: Mensch, jetzt gibt es den Impfstoff, aber ich bekomme keinen Impftermin.

Was sagen Sie dann?

Ich versuche, die zu beruhigen, ich sage Ihnen: So, erst mal einatmen und ausatmen. Viele sind richtig aufgeregt und freuen sich, dass endlich jemand drangeht, nachdem sie es stundenlang probiert haben. Ein Beispiel: Ich hatte gegen 20.20 Uhr eine ältere Dame am Telefon, die sagte mir: "Mein Mann sitzt seit zehn Stunden vorm Rechner, hat aber nix erreicht. Und ich wähle mir die Finger wund und jetzt lande ich bei Ihnen: Was machen wir jetzt bloß?" Da kann ich doch nicht auflegen.

Was haben Sie der Frau geraten?

So, jetzt gehen Sie mal ins Wohnzimmer zu Ihrem Mann und trinken Sie in Ruhe eine Tasse Tee. Und gehen Sie morgen oder übermorgen noch mal an den Rechner und versuchen es wieder. Sie werden bestimmt noch einen Termin kriegen. Da musste die Frau auch ein bisschen schmunzeln und hat gesagt: "Ach ja, da haben Sie eigentlich recht." Erstaunlich finde ich, wie lieb und nett die Menschen alle waren. Einige haben sich die ganze Zeit bei mir entschuldigt.

Für was?

Dafür, dass sie mich angerufen haben. Da sage ich immer: "Nein, mir tut es leid, dass Sie so lange warten müssen." Das muss man sich mal vorstellen, mit welcher Contenance die älteren Herren und Damen mit mir gesprochen haben, obwohl sie seit Stunden versuchen, bei der Hotline durchzukommen. Dafür zolle ich ihnen Respekt.

Wann haben Sie denn gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt?

Am Montagmorgen um acht Uhr ging es los, da riefen plötzlich unbekannte oder unterdrückte Nummern bei mir an, die ich nicht zuordnen konnte. Wissen Sie, ich bin Kraftfahrer, ich telefoniere bei der Arbeit nicht viel, ich fahre. Wenn ich telefoniere, dann mit der Spedition oder mit anderen Fahrern. Als ich später Pause auf einem Rastplatz gemacht habe, hatte ich schon 63 Anrufe in Abwesenheit, dann klingelte es wieder, da bin ich rangegangen. Dran war ein älterer Herr, der mir sofort seinen Namen und seine vollständige Adresse sagte und einen Impftermin vereinbaren wollte.

Da wussten Sie schon, was los war?

Nicht sofort, ich habe ihm gesagt: "Tut mir echt leid, da sind Sie bei mir nicht richtig." Nach dem dritten Gespräch war mir klar, wo der Hase lang läuft. Meine Handynummer hat acht Zahlen, die zur Impfhotline passen.

Das heißt, die Leute haben sich um eine Zahl verwählt?

Nein, ich glaube, das hat mit den Bezirksnummern zu tun, die man zusätzlich noch wählen muss, aber genau weiß ich es nicht.

Haben Sie überlegt, Ihre Nummer zu wechseln?

Ich warte jetzt erst mal ab, ob das bald aufhört. Solange die Leute bei mir landen, stimmt ja auch irgendwas mit der Hotline nicht. Und das ist auch das, was ich wirklich nicht verstehe: Wieso bekommen es die Verantwortlichen nicht hin, dass es vernünftig läuft? Jeder Milchbauer kriegt so etwas besser hin als die da oben. Aber auf die Schulter klopfen sich die Organisatoren trotzdem. Eine Bitte noch: Können Sie Michael S. schreiben in dem Artikel, nicht meinen vollen Namen?

Wieso? An Ihrer Telefonseelsorge ist doch nichts verkehrt.

Ich will nicht falsch verstanden werden. Es geht nicht um mich als Person, ich will davon nicht profitieren. Für mich ist das Wichtigste, dass die Probleme der verzweifelten Anrufer im Mittelpunkt stehen.