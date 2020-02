Spahn: "Befinden uns am Beginn einer Epidemie in Deutschland"

Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet eine deutlich stärkere Verbreitung des neuartigen Coronavirus in Deutschland. "Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland", sagte Spahn am Mittwoch. "Die Infektionsketten sind teilweise - und das ist eine neue Qualität - nicht nachzuvollziehen." Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob die bisherige Strategie zum Eingrenzen des Virus und zum Beenden der Infektionsketten weiter aufgehe.

Angesichts der Ausbreitung des Virus bildet die Bundesregierung einen Krisenstab. Spahn und Innenminister Horst Seehofer wollten am Donnerstag in Berlin über die Einrichtung des gemeinsamen Krisenstabes ihrer Ministerien informieren, hieß es am Mittwoch in einer Einladung. Nach Angaben eines Sprechers tagte der Krisenstab bereits am Mittwoch zum ersten Mal.

Spahn sprach sich dafür aus, bei vorhandener Symptomatik häufiger zu testen. Am Geld dürfe es nicht scheitern. Noch sei Deutschland in der im Pandemieplan vorgesehenen Phase, mögliche Infektionen frühzeitig zu erkennen und Kontaktpersonen zu isolieren. Es könne aber auch die Phase eintreten, in der dies nicht mehr funktioniere und nicht alle Kontakte ermittelt werden könnten.

Bislang ist nicht klar, wie der Erreger nach NRW kam

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren zuvor erstmals Patienten nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Der Zustand eines Mannes aus Erkelenz in Nordrhein-Westfalen ist nach Behördenangaben kritisch, aber habe sich über Nacht nicht verschlechtert, so der zuständige Klinikdirektor Professor Dieter Häussinger. Auch seine Ehefrau wurde positiv auf das Virus getestet. Sie sei Kindergärtnerin, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Nun werde versucht, mögliche Infektionsketten zu unterbechen.

Die Behörden wissen bislang nicht, wo sich das Ehepaar ursprünglich infiziert hat. Ein Geschäftspartner des Mannes, der nach einer angeblichen China-Reise zunächst als mutmaßliche Quelle galt, sei es nicht gewesen, sagte Landrat Stephan Pusch am Donnerstag.

Zuletzt hatte sich herausgestellt, dass der Patient noch an einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort Gangelt teilgenommen hatte. Die Teilnehmer der Sitzung sollten auf Symptome achten, sagte Pusch. Bei einem in Köln stationierten Soldaten, der laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur an besagter Karnevalssitzung teilgenommen haben soll, wurde der Erreger am Mittwoch festgestellt.

Außerdem war der Mann in der vergangenen Woche in der Kölner Uniklinik behandelt worden. Auch dort könnte er Menschen angesteckt haben.

Dort sind nun zehn Mitarbeitende der Uniklinik und 31 Patienten als Kontaktpersonen ermittelt worden. Eine Mitarbeiterin der Uniklinik Köln zeigt Krankheitssymptome. Das Ergebnis des Coronavirus-Tests stehe bei ihr aber noch aus, sagte am Mittwoch der Direktor der Virologie der Uniklinik Köln, Florian Klein.

Nach der Infektion der Kindergärtnerin sollen auch alle Kinder der betroffenen Einrichtung auf das Virus untersucht werden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien gebeten worden, zu Hause zu bleiben. Die infizierte Frau hat der Deutschen Presse-Agentur zufolge noch bis vergangenen Freitag in dem Kindergarten gearbeitet.

Vier Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich unterdessen drei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bei zwei von ihnen handelt sich nach Angaben des Sozialministeriums um die Reisebegleiterin eines schon früher erkrankten 25-Jährigen aus Göppingen und deren Vater. Die beiden seien "in gutem Zustand und fühlen sich wohl", sagte Nisar Malek, Ärztlicher Direktor der Klinik. Der ältere Patient habe "so gut wie keine Symptome", seine Tochter verspüre lediglich leichte Halsschmerzen. Sämtliche Kontaktpersonen der beiden Patienten aus den vergangenen Tagen seien bekannt und informiert.

Der 25-Jährige aus Göppingen sei am Freitag, den 21. Februar, zusammen mit seiner Freundin von einem Mailand-Aufenthalt zurückgekehrt, habe am Sonntagmittag Husten bekommen und am Dienstagmorgen Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen, sagte Stefan Brockmann, der Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt (LGA), am Mittwoch in Stuttgart.

Die dritte Patientin ist eine 32-Jährige aus dem Landkreis Rottweil, die ebenfalls aus dem Risikogebiet in Italien eingereist sei, wie das Gesundheitsministeriumin Stuttgart am Mittwochabend mitteilte. Sie habe keine Verbindungen zu den drei anderen gemeldeten Patienten im Südwesten.

Auch in Rheinland-Pfalz gibt es einen ersten Infektionsfall. Es handele sich um einen Soldaten, der im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz behandelt werde, teilte die Bundeswehr am Mittwochabend mit.

Insgesamt liegt die Gesamtanzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland damit bei 24.

Nun warnt das Gesundheitsamt Personen, die am Samstagabend in Neu-Ulm im Kino waren. Wie das Landratsamt in Neu-Ulm am Mittwoch berichtete, hatte sich der 25-Jährige an dem Abend den Krimi-Thriller "Bad Boys for Life" angeschaut. In dem Saal des Kinos seien 138 Besucher gewesen. "Die Möglichkeit einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus besteht für Personen, die mindestens 15 Minuten in Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt mit dem Erkrankten waren", heißt es in einer Mitteilung der Kreisbehörde. Auf welche Besucher das möglicherweise zutreffe, könne im Nachhinein nicht näher bestimmt werden.

Am Mittwoch stoppte die Bundespolizei außerdem einen Regionalzug mit etwa 70 Fahrgästen wegen Coronavirus-Verdachts. Der Zug von Frankfurt am Main nach Saarbrücken sei um 16.15 Uhr im Bahnhof Idar-Oberstein gestoppt worden, teilte eine Sprecherin des Bahnunternehmens vlexx mit. Ein Patient habe laut dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium verdächtige Symptone an sich festgestellt und den Halt veranlasst.

Immer mehr Länder in Europa melden Infektionen

Gesundheitsminister Lucha appellierte an Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen: Wer aus Gebieten zurückkehre, in denen Covid-19-Fälle vorkommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben, beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Menschen halten, regelmäßig und gründlich Hände mit Wasser und Seife waschen und nach telefonischer Anmeldung unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien melden immer mehr europäische Staaten Nachweise des Erregers. Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz berichteten am Dienstag von Covid-19-Fällen. Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa wurde nach einer bestätigten Erkrankung ein großes Hotel mit etwa 1000 Touristen praktisch unter Quarantäne gestellt. Das Auswärtige Amt spricht von einer "niedrigen dreistelligen" Zahl von Deutschen, die sich in dem Hotel befinde.

"Um zwei Uhr morgens klopfte es plötzlich an unserer Tür, dann wurde Fieber gemessen", sagte ein Hotelgast der Deutschen Presse-Agentur. Menschen "in einer Art OP-Kleidung" seien von Tür zu Tür gegangen und hätten die Gäste geweckt. Die Situation im Hotel sei aber ruhig, viele Gäste stünden auf ihren Balkonen: "Sie harren der Dinge, die da kommen".