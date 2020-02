In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sind erstmals Patienten nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Der Zustand eines Mannes aus Erkelenz in Nordrhein-Westfalen ist nach Behördenangaben kritisch, aber habe sich über Nacht nicht verschlechtert, so der zuständige Klinikdirektor Professor Dieter Häussinger. Auch seine Ehefrau wurde positiv auf das Virus getestet. Sie sei Kindergärtnerin, sagte der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Nun werde versucht, mögliche Infektionsketten zu unterbechen.

Wie der Kreis Heinsberg mitteilte, war der Mann am Montagmittag mit Symptomen einer schweren Lungenentzündung im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus aufgenommen worden. Er ist nach WDR-Informationen 47 Jahre alt und leidet an einer Vorerkrankung. Die Behörden wissen bislang nicht, wo sich das Ehepaar ursprünglich infiziert hat. Ein Geschäftspartner des Mannes, der nach einer angeblichen China-Reise zunächst als mutmaßliche Quelle galt, sei es nicht gewesen, sagte Landrat Stephan Pusch am Donnerstag.

Patient hatte viele Kontakte mit Menschen: Sowohl auf einer Karnevalssitzung als auch vergangene Woche im Krankenhaus

Zuletzt hatte sich herausgestellt, dass der Patient noch an einer Karnevalssitzung in seinem Heimatort Gangelt teilgenommen hatte. Die Teilnehmer der Sitzung sollten auf Symptome achten, sagte Pusch. Außerdem war der Mann noch in der vergangenen Woche in der Kölner Uniklinik behandelt worden. Er habe sich am 13. und am 19. Februar zu regulären Nachsorgeuntersuchungen in der Uniklinik aufgehalten, sagte ein Sprecher der Stadt Köln.

Dort sind nun zehn Mitarbeitende der Uniklinik und 31 Patienten als Kontaktpersonen ermittelt worden. Eine Mitarbeiterin der Uniklinik Köln zeigt Krankheitssymptome. Das Ergebnis des Coronavirus-Tests stehe bei ihr aber noch aus, sagte am Mittwoch der Direktor der Virologie der Uniklinik Köln, Florian Klein.

Die Kinder, die in den betreffenden Kindergarten gehen, sollen untersucht werden

Nach der Infektion einer Kindergärtnerin sollen auch alle Kinder der betroffenen Einrichtung auf das Virus untersucht werden, so Laumann. Die Kinder aus der Einrichtung und deren Eltern seien gebeten worden, zu Hause zu bleiben. Die infizierte Frau hat der Deutschen Presse-Agentur zufolge noch bis vergangenen Freitag in dem Kindergarten gearbeitet. Im gesamten Kreis Heinsberg bleiben am Mittwoch Schulen, Kitas und die Kreisverwaltung geschlossen, wie ein Sprecher des Landkreises sagte.

Ein Krisenstab wurde im Landkreis eingerichtet. Man sei in engem Kontakt mit dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf. Landrat Pusch hat die Bevölkerung derweil zur Ruhe aufgerufen. "Ich denke, diese Situation erfordert von uns allen etwas Disziplin. Aber wir sollten auch nicht in Panik verfallen", sagte der CDU-Politiker am Mittwochmorgen in einem auf Facebook veröffentlichten Video. "Wir werden Sie über alle weiteren Maßnahmen unterrichten", kündigte er an. "Bitte verbreiten Sie keine Falschnachrichten."

Drei Fälle in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg haben sich zwei weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte die Universitätsklinik Tübingen am Mittwoch mit.Es handelt sich nach Angaben des Sozialministeriums um die Reisebegleiterin des schon früher erkrankten Mannes in Göppingen und deren Vater. Damit liegt die Gesamtanzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Deutschland bei 21.

Bei dem dritten, bereits bekannten Infizierten in Baden-Württemberg handele es sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart am Dienstagabend mit. Der 25-Jährige sei am Freitag (21. Februar) von einem Mailand-Aufenthalt zurückgekehrt, habe am Sonntagmittag Husten bekommen und am Dienstagmorgen Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen, sagte Stefan Brockmann, der Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt (LGA), am Mittwoch in Stuttgart.

Bundesregierung bereitet sich auf mehr Coronavirus-Fälle vor

Mit der Ausbreitung des Coronavirus in Italien und den neuen Fällen in Deutschland ist auch nach Einschätzung der Bundesregierung eine "neue Situation" entstanden. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Bisher sei es gelungen, einzelne Infizierte zu isolieren und zu behandeln und somit eine Ausbreitung zu verhindern. Die Regierung bereite sich aber auf eine mögliche Zunahme der Fallzahl vor. Eine Expertengruppe mehrerer Bundesministerien wollte dazu am Mittwoch erneut im Kanzleramt zusammenkommen, wie Seibert mitteilte.

Mit den Gesundheitsbehörden vor Ort werde geprüft, welche Maßnahmen nötig seien, um die Viruszirkulation einzudämmen. So würden etwa Risikogruppen identifiziert, sagte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums. Das Robert-Koch-Institut (RKI) werde fortan alle zwei Tage die Öffentlichkeit per Pressebriefing unterrichten. Die in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wegen der dortigen Fälle eingerichteten Krisenstäbe würden vom Gesundheitsressort und dem RKI unterstützt. Derweil sagte Gesundheitsminister Spahn aufgrund der aktuellen Entwicklungen kurzfristig eine Veranstaltung anlässlich des Aschermittwochs ab.

Das Areal der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung in Köln-Wahn wurde derweil wieder freigegeben. Es war wegen eines Soldaten, der Kontakt zu dem Infizierten in Nordrhein-Westfalen hatte, kurzzeitig abgeriegelt worden. Der Bundeswehrsoldat liegt im Krankenhaus und wird getestet. Bisher zeigt er keine Symptome. Kollegen, die Kontakt zu ihm hatten, sind für den Moment in ihren Büros isoliert worden.

Immer mehr Länder in Europa melden Infektionen

Gesundheitsminister Lucha appellierte an Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen: Wer aus Gebieten zurückkehre, in denen Covid-19-Fälle vorkommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unnötige Kontakte vermeiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben, beim Husten und Niesen Abstand zu anderen Menschen halten, regelmäßig und gründlich Hände mit Wasser und Seife waschen und nach telefonischer Anmeldung unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Nach dem Ausbruch einer Coronavirus-Epidemie in Italien melden immer mehr europäische Staaten Nachweise des Erregers. Österreich, Kroatien, das spanische Festland und die Schweiz berichteten am Dienstag von Covid-19-Fällen. Auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa wurde nach einer bestätigten Erkrankung ein großes Hotel mit etwa 1000 Touristen - darunter auch Deutsche - praktisch unter Quarantäne gestellt. In der Golf-Region droht sich das Virus ebenfalls auszubreiten.