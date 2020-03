Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in einer Regierungserklärung im Bundestag die Bürger darauf eingestimmt, dass sich die Lage wegen des neuartigen Coronavirus weiter verschärfen könnte. "Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht", sagte Spahn. Es könne sein, dass das Gesundheitssystem in den kommenden Wochen unter Stress geraten werde und eine "zweite Stufe" in der Bekämpfung des Virus in Kraft treten müsse. Dann würden sonstige planbare Operationen in Krankenhäusern verschoben und man werde sich auf die schwereren Verläufe der Corona-Erkrankung konzentrieren. "Noch sind wir aber nicht an diesem Punkt", sagte Spahn. Das Bundesgesundheitsministerium habe vorsorglich den Export von medizinischer Schutzausrüstung wie zum Beispiel Atemmasken oder Handschuhen verboten.

Der Minister ist bei seiner Rede erkennbar darum bemüht, Sorgen nicht kleinzureden, gleichzeitig aber nicht alarmistisch zu wirken. Er habe großes Vertrauen in die Ärzteschaft und das Pflegepersonal sowie die Behörden in den besonders betroffenen Gebieten, etwa im Landkreis Heinsberg. Die Behörden zielten weiterhin darauf, die Entwicklung zu verlangsamen und einzudämmen. "Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen", sagte Spahn.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat seine Bereitschaft bekräftigt, im Falle eines Konjunktureinbruchs mit vielen Milliarden Euro gegenzusteuern. Deutschland habe fiskalpolitisch "alle Kraft", sollte das Coronavirus die Weltwirtschaft in eine Krise stürzen, sagte der SPD-Politiker im Finanzausschuss des Bundestages.

Das Virus hat sich bis Mittwoch auf 15 Bundesländer ausgebreitet, nur in Sachsen-Anhalt gibt es bisher keinen Fall. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Nordrhein-Westfalen, dem stärksten betroffenen Bundesland, ist noch mal deutlich auf 129 gestiegen.

Zahlreiche Großveranstaltungen sind angesichts des Virus abgesagt worden. So wurde die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, um einen Monat auf Juli verschoben. Zuvor waren schon die Leipziger Buchmesse und die Internationale Tourismusbörse in Berlin abgesagt worden. Unterdessen hat sich ein Corona-Verdacht in einem ICE in Frankfurt nicht bestätigt. Der Zug wurde am Mittwochvormittag am Bahnhof Frankfurt-Süd angehalten, konnte die Fahrt jedoch nach gut einer Stunde fortsetzen.

Lageeinschätzung des RKI

Das RKI, das für die kontinuierliche Beobachtung und Einschätzung der Lage in Deutschland zuständig ist, bewertet die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung durch das neue Sars-CoV-2-Virus dennoch als "mäßig". Da die meisten bekannten Fälle in Zusammenhang mit einem Aufenthalt in einem Risikogebiet stehen oder es eine lokale Ballung von Fällen gibt, empfiehlt das RKI eine Eindämmungsstrategie (Containment). Diese Herangehensweise sieht unter anderem für alle, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, eine vorsorgliche häusliche Isolation vor - für 14 Tage, die maximale Dauer der Inkubationszeit.

Die Situation in den Bundesländern

Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland ist bislang am stärksten betroffen. 129 Fälle sind dort seitens der Behörden bestätigt, die meisten davon im Kreis Heinsberg.

Das Bundesland ist bislang am stärksten betroffen. 129 Fälle sind dort seitens der Behörden bestätigt, die meisten davon im Kreis Heinsberg. Bayern meldet derzeit 51 Infizierte. Bei 14 Patienten ist die Erkrankung Covid-19 bereits auskuriert, alle sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden. Sie standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

meldet derzeit 51 Infizierte. Bei 14 Patienten ist die Erkrankung Covid-19 bereits auskuriert, alle sind wieder aus den Krankenhäusern entlassen worden. Sie standen im Zusammenhang mit dem Autozulieferer Webasto aus Gauting-Stockdorf in der Nähe Münchens. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. Baden-Württemberg . In dem Bundesland sind dem Sozialministerium zufolge bislang 44 Fälle von Infektionen bekannt.

. In dem Bundesland sind dem Sozialministerium zufolge bislang 44 Fälle von Infektionen bekannt. Hessen meldet zwölf infizierte Personen.

meldet zwölf infizierte Personen. Berlin meldet bislang sechs Infekionen mit dem Virus, so die Senatsverwaltung für Gesundheit .

meldet bislang sechs Infekionen mit dem Virus, so die Senatsverwaltung für Gesundheit Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben fünf Infektionen bestätigt, Hamburg vier.

haben fünf Infektionen bestätigt, vier. Mecklenburg-Vorpommern meldet drei Fälle, davon zwei Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wie die zuständige Amtsärztin mitteilte. Das Gesundheitsministerium meldete in der Nacht den dritten Fall.

meldet drei Fälle, davon zwei Fälle im Landkreis Vorpommern-Greifswald, wie die zuständige Amtsärztin mitteilte. Das Gesundheitsministerium meldete in der Nacht den dritten Fall. Rheinland-Pfalz meldet zwei Fälle von Covid-19.

meldet zwei Fälle von Covid-19. Bremen, Brandenburg, Sachsen, Thüringen und das Saarland haben bislang je einen Fall bestätigt.

haben bislang je einen Fall bestätigt. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, aus dem noch kein Coronavirus-Fall gemeldet worden ist.

Stand: 04.03.2020, 11300 Uhr; Zahlen, sofern keine andere Angabe: Robert-Koch-Institut