Das Coronavirus breitet sich in Deutschland zusehends schneller aus. Binnen eines Tages stieg die Zahl der bestätigten Infektionen um 185 auf 534 Fälle, wie das Robert-Koch-Institut (RKI), das für die Beobachtung und Einschätzung der Lage in Deutschland zuständig ist, am Freitag in Berlin mitteilte. RKI-Präsident Lothar Wieler sprach von einer "kontinuierlichen Zunahme". Der Höhepunkt der Epidemie sei noch nicht erreicht.

Derzeitige Lageeinschätzung des RKI

Trotz der gestiegenen Fallzahlen bewertet das RKI die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung noch immer als "mäßig". Da die meisten bekannten Fälle in Zusammenhang mit einem Aufenthalt in einem Risikogebiet stehen oder es eine lokale Ballung von Fällen gibt, empfehlen die RKI-Experten eine Eindämmungsstrategie (Containment). Sie sieht für alle, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, eine vorsorgliche häusliche Isolation vor. Diese dauert 14 Tage, das ist die maximale Dauer der Inkubationszeit.

Nach Einschätzung des RKI wird es zur Behandlung Infizierter schon bald Therapeutika geben. "Wir sind optimistisch, dass in den nächsten Wochen solche Medikamente in Deutschland eingesetzt werden", sagte Wieler. Der Einsatz eines Impfstoffes hingegen werde nicht so schnell möglich sein. Zwar würden vermutlich bereits in einigen Monaten erste Impfstoffe entwickelt, diese müssten aber erst umfangreich getestet werden, bevor sie für Patienten verfügbar gemacht werden.

Auch Südtirol gehört nun zum Risikogebiet

Risikogebiete waren bislang die italienischen Regionen Emilia-Romagna und Lombardei sowie die Stadt Vo' nahe Padua in der Region Venetien, außerdem Teile von China, Südkorea und Iran. Nun kommt Südtirol hinzu. Das Robert-Koch-Institut vermeldete die veränderte Einschätzung auf seiner Website. RKI-Präsident Wieler begründete dies mit der Anzahl der Infektionen und der Dynamik der Ausbreitung des Coronavirus in der norditalienischen Region. Entscheidend für die neue Bewertung sei auch, "wie viele Infektionen aus dem Risikogebiet in andere Länder getragen worden" seien. In Südtirol selbst gibt es bisher erst zwei Fälle. Das RKI bringt jedoch 36 Fälle in Deutschland mit Reisen nach Südtirol in Verbindung.

Die Region ist für deutsche Urlauber ein beliebtes Wintersportziel. Am Donnerstag wurde bekannt, dass eine große Reisegruppe aus Potsdam, Schüler und ihre Lehrer, nach ihrer Rückkehr aus dem Skiurlaub vorsorglich auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden soll. Dabei geht es um 70 Schüler von drei Schulen, 17 Begleitpersonen sowie einige Busfahrer. Sie sollen am Samstag im Gesundheitsamt Potsdam empfangen werden. Bereits am Montag war bei einem Mann aus dem brandenburgischen Kreis Oberhavel der Erreger Sars-CoV-2 festgestellt worden. Auch er war zuvor in Südtirol gewesen.

Die Stadt Osnabrück holt vorbeugend zum Schutz vor einer Ansteckung 55 Kinder aus einer Skifreizeit in Südtirol zurück. Aktuell seien vier der Kinder erkrankt, noch sei aber nicht klar, was sie haben, sagte ein Stadtsprecher am Freitag. Nur von den Kindern mit Krankheitssymptomen sollen Abstriche genommen und analysiert werden.

Die Situation in den Bundesländern

Das Virus hat sich auf 15 Bundesländer ausgebreitet. Insgesamt sind dem RKI zufolge mit Stand Freitagmorgen mehr als 530 Menschen in Deutschland mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Einzelne Behörden melden zum Teil höhere Fallzahlen. Vor allem die Zahl der in Nordrhein-Westfalen registrierten Sars-CoV-2-Fälle hat sich zuletzt noch einmal deutlich erhöht.

Wann der Höhepunkt der Ausbreitung erreicht sei, könne bislang nicht gesagt werden, heißt es vom RKI. "Wir wollen ihn so lange wie möglich hinauszögern", sagt RKI-Präsident Lothar Wieler. "Wir müssen alles daran setzen, dass wir die Ausbreitung des Virus verlangsamen." In Deutschland gebe es eine kontinuierliche Zunahme: "Das wird auch in den kommenden Tagen und Wochen noch so weitergehen."

Das Bundesland ist bislang am stärksten betroffen. Das Gesundheitsministerium in Düsseldorf berichtet von 324 nachgewiesenen Fällen. Während die Fallzahl im Kreis Heinsberg unverändert bei 197 lag, gab es einen auffälligen Anstieg in Stadt und Kreis Aachen von 33 am Vortag auf 41 am Freitagmorgen. Das Robert-Koch-Institut verzeichnet in seiner Auflistung für NRW dagegen lediglich 281 Fälle. In Bayern sind dem RKI 79 Fälle bekannt. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat.

sind dem RKI 79 Fälle bekannt. Verfolgen Sie aktuellen Entwicklungen im Detail in unserem Newsblog aus dem Freistaat. Baden-Württemberg meldet 91 Fälle.

meldet 91 Fälle. Hessen meldet 15 infizierte Personen.

meldet 15 infizierte Personen. Berlin meldet bislang 15 Infekionen mit dem Virus, so die Senatsverwaltung für Gesundheit .

meldet bislang 15 Infekionen mit dem Virus, so die Senatsverwaltung für Gesundheit Schleswig-Holstein. Das Gesundheitsministerium meldet sieben Fälle.

Das Gesundheitsministerium meldet sieben Fälle. Hamburg. Hier sind zwölf Fälle den örtlichen Gesundheitsbehörden bekannt.

Hier sind zwölf Fälle den örtlichen Gesundheitsbehörden bekannt. Niedersachsen hat 18 Infektionen bestätigt.

hat 18 Infektionen bestätigt. Mecklenburg-Vorpommern meldet fünf Fälle.

meldet fünf Fälle. Rheinland-Pfalz meldet acht Fälle von Covid-19.

meldet acht Fälle von Covid-19. Bremen meldet drei Fälle.

meldet drei Fälle. Brandenburg, Sachsen, Thüringen und das Saarland haben bislang je einen Fall bestätigt.

haben bislang je einen Fall bestätigt. Sachsen-Anhalt ist das einzige Bundesland, aus dem noch kein Coronavirus-Fall gemeldet worden ist.

Stand: 06.03.2020, 9.15 Uhr; Zahlen vom Robert-Koch-Institut beziehungsweise den zuständigen Behörden der einzelnen Bundesländer.

Lufthansa-Konzern streicht Flugplan bis zur Hälfte zusammen

Der Lufthansa-Konzern streicht wegen des heftigen Nachfrageeinbruchs infolge der Corona-Epidemie seinen Flugplan noch weiter zusammen. In den nächsten Wochen solle die Kapazität um bis zu 50 Prozent reduziert werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Maßnahme diene dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern. Die Buchungen seien drastisch zurückgegangen und zahlreiche Flüge seien storniert worden. Betroffen seien alle Zielgebiete. Zuvor hatte die Lufthansa Group mitgeteilt, dass sie für den März 7100 Flugpaare der Kernmarke Lufthansa gestrichen habe. Ähnliche Streichungen gibt es auch bei den Töchtern Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels.

Schwerpunkte der Absagen vom Donnerstag waren die innerdeutschen Verbindungen mit hohen Frequenzen sowie Flüge nach Italien. Nach China, Iran und Israel sind die Flüge der Gruppe bereits komplett abgesagt. Das Personal wurde aufgefordert, freiwillig in Teilzeit zu gehen oder unbezahlten Urlaub einzureichen. Auch wird in Deutschland und Österreich die Möglichkeit von Kurzarbeit für viele tausend Mitarbeiter geprüft.

Der Branchenverband IATA hatte den möglichen Umsatzeinbruch im weltweiten Passagiergeschäft auf eine Spanne zwischen 63 und 113 Milliarden Dollar (bis 101 Mrd Euro) geschätzt, bis zu 19 Prozent des gesamten Volumens. Das sei in der Dimension mit der Finanzkrise 2008/2009 vergleichbar. Die Auswirkungen auf das Frachtgeschäft seien noch nicht abzuschätzen.

"Drive-in"-Teststationen für Coronavirus

In Hessen und in Baden-Württemberg gibt es erste Stationen, an denen Menschen aus ihrem Auto heraus eine Probe entnehmen lassen können. "Man bleibt dann einfach im Auto sitzen und kurbelt das Fenster runter", sagt Esslingens Leiter des Landratsamts, Peter Keck. Voraussetzung ist dort allerdings ein Anruf beim Hausarzt. Dieser vergibt einen Code. Ärzte und Helfer in Schutzkleidung nehmen direkt am Auto einen Abstrich für den Test. Bis das Ergebnis da ist, müssen die Betroffenen zu Hause in Quarantäne bleiben. Schwere Fälle mit intensiven Symptomen wie etwa Atemnot sollen vom Hausarzt aber weiterhin direkt in eine Klinik eingewiesen werden.

"Goldene Kamera" wird verschoben

Aufgrund des Coronavirus wird die Preisverleihung "Goldene Kamera" als Vorsichtsmaßnahme verschoben. Wie die Funke Mediengruppe mitteilt, wird sie im Herbst nachgeholt. Vor wenigen Tagen wurde bereits eine Schlagershow des MDR mit Florian Silbereisen verschoben.

Die Entscheidung sei auf Grundlage der Risikobewertung von Großveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts und der Empfehlungen des Krisenstabs der Bundesregierung in Abstimmung mit dem ZDF und den Partnern der Veranstaltung getroffen worden, heißt es. Die 55. und letzte Ausgabe der Show war für den 21. März geplant. Vergangenen Herbst hatte die Funke Mediengruppe bekannt gegeben, die Goldene Kamera abzusetzen und neue Optionen für die Marke auszuloten. Auch ein Ausweichtermin stehe schon fest - man habe sich auf den 12. November 2020 geeinigt.

Bundesliga-Spiele finden trotz Warnung weiter statt

Der Chef-Virologe der Berliner Charité hat sich für eine Absage von Bundesligaspielen in der besonders betroffenen Region in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. "Volle Stadien mit Zehntausenden von Fans - gerade in Gegenden wie dem vom Coronavirus jetzt stark betroffenen Rheinland - müssten aus medizinischer Sicht eigentlich gestoppt werden", sagte Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie der Charité, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Das Stadion von Borussia Mönchengladbach liegt keine zehn Kilometer vom Kreis Heinsberg entfernt, der bundesweit am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Die Behörden hatten dennoch entschieden, dass das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) stattfinden kann.